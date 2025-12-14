O Corinthians é o primeiro finalista da Copa do Brasil de 2025. A equipe paulista conseguiu a classificação neste domingo, 14, na Neo Química Arena, ao vencer o Cruzeiro por 5 a 4 nos pênaltis, após derrota por 2 a 1 no tempo normal.
Desaa forma, o Timão alcançou sua oitava decisão na competição. No entanto, tem o torneio como fantasma recente, após ser vice-campeão em 2022 e 2018, para Flamengo e Cruzeiro, respectivamente.
O Corinthians também bateu na trave outras duas vezes: 2001 e 2008. Por outro lado, venceu a Copa do Brasil outras três vezes (1995, 2002 e 2009), o que coloca a equipe paulista como quinto maior vencedor da competição.
Corinthians em finais de Copa do Brasil
1995 – campeão (Grêmio)
2001 – vice (Grêmio)
2002 – campeão (Brasiliense)
2008 – vice (Sport)
2009 – campeão (Internacional)
2018 – vice (Cruzeiro)
2022 – vice (Flamengo)
Times que mais fizeram finais de Copa do Brasil
Flamengo – 10 (cinco títulos e cinco vices)
Grêmio – 9 (cinco títulos e quatro vices)
Cruzeiro – 8 (seis títulos e dois vices)
Corinthians – 7 (três títulos e quatro vices)
Palmeiras – 5 (quatro títulos e um vice)
Maiores campeões de Copa do Brasil
6 vezes – Cruzeiro
5 – Flamengo e Grêmio
4 – Palmeiras
3 – Corinthians
2 – Atlético-MG
1 – Internacional, Fluminense, Athletico Paranaense, Sport, Santos, Vasco, São Paulo, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista