O Corinthians é o primeiro finalista da Copa do Brasil de 2025. A equipe paulista conseguiu a classificação neste domingo, 14, na Neo Química Arena, ao vencer o Cruzeiro por 5 a 4 nos pênaltis, após derrota por 2 a 1 no tempo normal.

Desaa forma, o Timão alcançou sua oitava decisão na competição. No entanto, tem o torneio como fantasma recente, após ser vice-campeão em 2022 e 2018, para Flamengo e Cruzeiro, respectivamente.

O Corinthians também bateu na trave outras duas vezes: 2001 e 2008. Por outro lado, venceu a Copa do Brasil outras três vezes (1995, 2002 e 2009), o que coloca a equipe paulista como quinto maior vencedor da competição.

Corinthians em finais de Copa do Brasil

1995 – campeão (Grêmio)

2001 – vice (Grêmio)

2002 – campeão (Brasiliense)

2008 – vice (Sport)

2009 – campeão (Internacional)

2018 – vice (Cruzeiro)

2022 – vice (Flamengo)

Times que mais fizeram finais de Copa do Brasil

Flamengo – 10 (cinco títulos e cinco vices)

Grêmio – 9 (cinco títulos e quatro vices)

Cruzeiro – 8 (seis títulos e dois vices)

Corinthians – 7 (três títulos e quatro vices)

Palmeiras – 5 (quatro títulos e um vice)

Maiores campeões de Copa do Brasil

6 vezes – Cruzeiro

5 – Flamengo e Grêmio

4 – Palmeiras

3 – Corinthians

2 – Atlético-MG

1 – Internacional, Fluminense, Athletico Paranaense, Sport, Santos, Vasco, São Paulo, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista