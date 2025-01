Corinthians se aproxima de venda de jovem da base para o Chelsea

O jovem talento Denner, do Corinthians, tornou-se rapidamente uma figura de destaque no cenário do futebol brasileiro. Com apenas 17 anos, o lateral-esquerdo é visto como uma das principais promessas da base corintiana. Essa projeção chamou a atenção de grandes clubes internacionais, culminando em sua iminente transferência para o futebol inglês, em uma negociação que envolve valores significativos.

Denner ganhou notoriedade ao marcar um dos gols que levou o Corinthians à vitória na final da Copa São Paulo, em 2025. Além de suas habilidades em campo, ele já acumula experiências nas seleções de base do Brasil, o que reforça seu potencial e o coloca como um promissor atleta para o futuro da seleção principal.



Final da Copinha acontece nesta terça-feira, 25, no Allianz Parque



Por que Denner é Destacado como Promessa?

A trajetória de Denner no Corinthians tem sido marcada por performances impressionantes, sobretudo em partidas de campeonatos importantes como a Copinha. Sua capacidade de driblar com destreza e finalizar com precisão tem chamado a atenção de técnicos e olheiros. Além disso, suas participações em seleções de base oferecem uma experiência valiosa que se reflete em seu estilo de jogo maduro para a idade.

Outro fator que contribui para seu destaque é o fato de ser primo de Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal e da seleção brasileira. Essa conexão familiar agrega ainda mais expectativas em torno do seu desenvolvimento e suas possíveis contribuições futuras ao futebol mundial.

Qual o impacto da negociação para o Corinthians?

Inicialmente, o Corinthians não planejava negociar Denner. No entanto, a decisão de avançar com a transferência foi estratégica. A multa rescisória nacional, significativamente mais baixa, representava um risco de perda do jogador para outro clube brasileiro por um valor inferior. Com a proposta europeia em mãos, o Corinthians pode garantir um retorno financeiro significativo, impactando tanto nas finanças do clube quanto na sua capacidade de investir em outras promessas da base.

A transferência está avaliada em 12,5 milhões de euros, com 8 milhões de euros fixos destinados ao Corinthians e até 4,5 milhões em bônus mediante o cumprimento de metas por Denner. Esta negociação exemplifica a importância de avaliar cuidadosamente propostas de grandes clubes estrangeiros e aproveitá-las como forma de assegurar um retorno justo por talentos em ascensão.

Quais são as expectativas futuras para Denner?

Denner só poderá atuar no futebol inglês após completar 18 anos, em fevereiro de 2026. Essa etapa marcará o início de uma nova fase em sua carreira, onde ele terá a oportunidade de mostrar seu valor em um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Ao desenvolver suas habilidades no cenário europeu, espera-se que Denner evolua não apenas como jogador, mas também como um profissional que poderá retornar ao Brasil para contribuir significativamente com a seleção nacional.

O envolvimento do agente Giuliano Bertolucci, que desempenha um papel crucial na carreira de Denner, complementa essa expectativa. Com uma carreira gerida por profissionais experientes, as perspectivas para seu sucesso são ainda mais promissoras, alavancando seu potencial para se tornar uma referência na posição de lateral-esquerdo no futebol mundial.