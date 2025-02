Corinthians relembra camisas 8 históricos em ação para Garro

O Corinthians está promovendo uma ação especial para oficializar a mudança na numeração do elenco para a temporada. O holandês Memphis Depay assumirá a camisa 10 do Timão, enquanto o argentino Rodrigo Garro, antigo dono do número, passará a vestir a histórica camisa 8, utilizada recentemente por Charles.

Publicidade

O clube tem usado suas redes sociais para destacar grandes jogadores que marcaram época vestindo a camisa 8, como Luizinho, Renato Augusto, Paulinho e Sócrates.

A iniciativa liderada pelo executivo de futebol visa espantar qualquer tipo de constrangimento de Garro ao perder a camisa 10, e reforçar o peso e a tradição do número, que, para alguns torcedores, é até mais simbólico.

Publicidade

Pra mim, essa foto coloca um ponto final nesse assunto. Garro não está perdendo a camisa 10, ele está ganhando a camisa 8. Fim de papo. pic.twitter.com/9LmlTIiQgo — CENTRAL DA FIEL (@centraldafiel_) February 6, 2025

Na última terça-feira, 5, o Corinthians gravou ação especial com a torcida na Neo Química Arena para apresentar o novo número de Garro. Além de oficializar a troca de numeração, a ação marcou o primeiro contato do meio-campista com a Fiel em 2025. O clube também prepara uma grande festa no próximo domingo, 9, na partida contra o São Bernardo, para celebrar a novidade com os torcedores.

⚫️⚪️ | Rodrigo Garro e Felipe, seu filho, no meio da torcida do Corinthians. MUITO fofos. 🥹🫶 🎥 | Reprodução pic.twitter.com/KUNhM0axwL — SCCP News (@_sccpnews) February 6, 2025

De acordo com o UOL, o contrato de Depay (que antes utilizava a camisa 94 ou a 7) incluía uma cláusula que lhe garantia a camisa 10 a partir de janeiro de 2025. PLACAR apurou que a mudança causou incômodo inicial em Garro e em outros colegas, mas que foi contornada internamente de maneira satisfatória com conversa entre as partes e as ações sobre a camisa 8.