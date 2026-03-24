O Corinthians protocolou um pedido formal para a abertura de inquérito policial contra Adriano Monteiro Alves. O irmão do ex-presidente Duilio Monteiro Alves é acusado de estelionato devido a supostas irregularidades financeiras identificadas em auditorias. O clube atua como assistente de acusação em investigações que já estavam em curso na data do protocolo.

A solicitação de investigação foca em contratos e movimentações financeiras realizadas durante a gestão de Duilio Monteiro Alves, entre 2021 e 2023. De acordo com o ge, a diretoria atual busca responsabilizar Adriano por prejuízos identificados em processos de compliance.

Contexto das investigações e suspeitas

O caso contra Adriano Monteiro Alves integra um esforço maior de fiscalização sobre o uso de recursos da instituição. Investigações e levantamentos preliminares, citados em apurações do portal, levantaram suspeitas sobre relações comerciais atípicas e o uso de verbas institucionais.

Investigação sobre contratos com o Oliveira Minimercado, sob suspeita de ser uma empresa de fachada.

Auditorias para apurar o uso de cartões corporativos para despesas que podem ter caráter pessoal.

Busca por responsabilidades criminais sobre o possível desvio de finalidade de recursos do clube.

Com o protocolo realizado em São Paulo, a Polícia Civil deve analisar as evidências apresentadas pelo clube para decidir pela abertura oficial do inquérito. Caso a investigação avance, Adriano Monteiro Alves e outros envolvidos na gestão 2021-2023 poderão ser convocados para prestar esclarecimentos sobre as movimentações financeiras citadas no pedido do clube.