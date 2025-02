Corinthians paga 41ª parcela da Neo Quimica Arena, veja quanto falta

Recentemente, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, divulgou importantes avanços na campanha de arrecadação colaborativa para quitar a dívida do estádio da equipe, a Neo Química Arena. Esta empreitada popular tem como objetivo honrar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, aliviando o saldo devedor do clube alvinegro.

Na última semana, foi quitada a 41ª parcela do débito total, destacando-se como uma prova do empenho da torcida. Com o pagamento dessa parcela no valor de R$ 154.194,72, a campanha se intensifica e busca atrair ainda mais doadores para alcançar a meta estipulada.

Yuri Alberto pelo Corinthians – Fonte: Instagram/@yurialberto

Qual é o valor total da dívida do Corinthians?

A dívida do estádio do Corinthians, inicialmente contratada junto ao banco estatal, alcança a cifra de R$ 700 milhões. Até agora, a arrecadação já acumulou um total de R$ 36.677.123,50, restando, portanto, cerca de R$ 663.322.876,50 para serem quitados. Este é um desafio significativo, e o clube conta com o espírito generoso de sua fiel torcida para superá-lo.

As doações estão centralizadas na plataforma do financiamento coletivo, onde é possível escolher entre cinco valores pré-determinados, variando de R$ 10 a R$ 100. Além disso, há a opção de contribuir com valores personalizados, de acordo com a generosidade de cada doador.

Como a torcida está contribuindo com a vaquinha?

A organização Gaviões da Fiel tem desempenhado um papel crucial na mobilização da torcida. O grupo lançou a “Invasão Digital”, uma campanha que envolve embaixadores e torcedores ilustres promovendo a iniciativa nas redes sociais. Esse movimento visa aumentar o número de contribuições e acelerar o pagamento do débito do estádio.

Além disso, a torcida realiza mutirões virtuais, incentivando o envolvimento dos corinthianos ao redor do mundo. O engajamento nas redes sociais e em diferentes plataformas digitais mostra-se fundamental para atingir as metas financeiras.

Quais desafios a campanha ainda enfrenta?

Apesar dos progressos, o caminho até a quitação completa da dívida ainda é longo e repleto de desafios. A diferença substancial entre o valor já arrecadado e o saldo restante para quitar pode intimidar, contudo, a mobilização constante e o amor dos torcedores pelo clube alimentam a esperança de que o objetivo será alcançado.

A paixão demonstrada pela torcida do Corinthians destaca como o futebol vai além das quatro linhas, envolvendo verdadeiras demonstrações de apoio em momentos de necessidade financeira. Com o apoio contínuo dos fãs, a expectativa é que, em breve, esse débito significativo possa ser resolvido, permitindo ao clube focar em seu desempenho e conquistas futuras dentro de campo.

