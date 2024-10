Corinthians lamenta morte de Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden

Morreu nesta segunda-feira, 21, na cidade de Salisburia, na Inglaterra, o músico britânico Paul Di’Anno, ex-vocalista da banda Iron Maiden, aos 66 anos, de causas não divulgadas. Ele era torcedor declarado do Corinthians, que prestou homenagens em suas redes sociais.

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta a morte de Paul Di´Anno, ex-vocalista da banda Iron Maiden, aos 66 anos. Paul deixa seus filhos, dois nascidos no Brasil. Era Corinthiano e se apresentou inúmeras vezes pelo mundo vestindo a camisa do Timão”, publicou o Corinthians.

“‘Sou da zona leste de Londres, como se fosse a favela de lá, e tenho simpatia pelo Corinthians. A primeira vez que vi o Corinthians jogar foi na TV, tinha o Sócrates’, disse em entrevista à TV Cultura. O Corinthians se une aos fãs, familiares e amigos neste momento de luto”, relembrou o clube.

A morte do músico foi confirmada pela gravadora Conquest Music. “Nascido em Chingford, East London, em 17 de maio de 1958, Paul ganhou destaque como vocalista da banda inglesa de heavy metal Iron Maiden, entre 1978 e 1981. Ele cantou no inovador álbum de estreia Iron Maiden e no influente lançamento seguinte, Killers”, afirma o comunicado.

Paul Andrews, mais conhecido como Paul Di’Anno, nasceu em Londres e foi o vocalista original da banda de heavy metal Iron Maiden de 1978 a 1981. Com o grupo, lançou os álbuns “Iron Maiden” (1980) e “Killers” (1981). Em seguida, foi substituído por Bruce Dickinson, vocalista da banda desde então.

Da admiração por Sócrates nasceu sua paixão pelo Corinthians. Ele costumava vestir camisas do Timão durante seus shows e chegou a ser associado da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube. Di´Anno teve duas filhas nascidas no Brasil e fez diversas parcerias musicais no país.

Além do Iron Maiden, Di’Anno integrou bandas como Gogmagog, Di’Anno’s Battlezone e Rockfellas.

Monday 21st October 2024

We are all deeply saddened to learn about the passing of Paul Di'Anno earlier today. Paul's contribution to Iron Maiden was immense and helped set us on the path we have been travelling as a band for almost five decades. His pioneering presence as a… pic.twitter.com/pqskpLPBwc

— Iron Maiden (@IronMaiden) October 21, 2024