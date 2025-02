Corinthians intensifica negociações para renovar com Talles Magno

O Corinthians está empenhado em renovar o contrato de empréstimo do atacante Talles Magno, que se destacou na temporada atual, a informação é do portal Lance!. O jogador, de 22 anos, foi contratado em agosto do ano passado e seu vínculo com o clube paulista está previsto para terminar em 31 de julho de 2025. A diretoria do Timão trabalha para estender a permanência do atleta até o final da temporada.

Publicidade

Os direitos federativos de Talles Magno pertencem ao New York City FC, dos Estados Unidos. Para garantir a continuidade do jogador, o Corinthians precisa negociar com o clube americano. O objetivo é prolongar o empréstimo, mas a compra definitiva do atleta também está em pauta, com valores que giram em torno de US$ 13,5 milhões, além de US$ 1,5 milhão pelo empréstimo atual.

NELSON ALMEIDA / AFP

Quais são os desafios na negociação?

Um dos principais desafios enfrentados pelo Corinthians é a negociação com o New York City FC. O executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, destacou que as conversas com o clube americano têm avançado semanalmente. O objetivo é chegar a um acordo que beneficie ambas as partes, garantindo a permanência de Talles Magno no elenco corintiano.

Publicidade

O dirigente também ressaltou a identificação do jogador com o clube e a importância de sua presença no time. A expectativa é que as negociações sejam concluídas em breve, permitindo que o atacante continue contribuindo para o sucesso do Corinthians na temporada.

Qual é o impacto de Talles Magno no Corinthians?

Talles Magno tem sido um dos destaques do Corinthians em 2025. Inicialmente, ele começou a temporada como reserva, mas rapidamente se tornou o artilheiro do time, marcando cinco gols nos primeiros jogos. Sua performance tem sido fundamental para o esquema tático do técnico Ramón Díaz, que considera alterar a formação do time para acomodar o atacante no time titular.

O bom desempenho de Talles Magno não passou despercebido, e ele é visto como uma peça-chave para o ataque do Corinthians. A possibilidade de mudar o esquema tático para um 4-3-3, incluindo o jogador ao lado de Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto, demonstra a confiança do técnico em seu potencial.

Publicidade

O que o futuro reserva para Talles Magno e o Corinthians?

Com as negociações em andamento, o futuro de Talles Magno no Corinthians ainda está em aberto. No entanto, a disposição do clube em investir na permanência do jogador indica que ele é visto como uma peça importante para o sucesso do time. A continuidade de Talles Magno no elenco pode fortalecer ainda mais o ataque do Corinthians, contribuindo para a busca por títulos na temporada.

Enquanto as conversas prosseguem, a torcida corintiana aguarda ansiosamente por uma definição, na esperança de que o atacante continue a brilhar com a camisa do Timão. A resolução desse impasse será crucial para o planejamento do clube nos próximos meses.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.