Corinthians inicia sequência complicada com clássicos e pré-Libertadores

Após vencer o Noroeste no último fim de semana, o Corinthians inicia uma sequência decisiva de partidas. Já nesta segunda-feira , 3, a equipe enfrenta o Novorizontino no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em jogo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Paulista. Devido à participação na pré-Libertadores, o Timão precisou adiantar a partida, tendo apenas um dia de descanso entre os compromissos.

Publicidade

Na sequência, o Corinthians encara o Palmeiras no Allianz Parque, na quinta-feira , 6, em busca da primeira vitória em clássicos na temporada 2025. No domingo, 9, recebe o São Bernardo pela 8ª rodada do Paulistão e, poucos dias depois, enfrenta o Santos de Neymar, no dia 12, na Neo Química Arena.

No dia 15, a equipe enfrenta a Portuguesa, no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. O Corinthians volta a jogar no Pacaembu após cinco anos. Após a 10ª rodada do Estadual, o foco se volta para a Libertadores: no dia 19, o Timão viaja à Venezuela para enfrentar o Universidad Central, no jogo de ida da primeira fase dos playoffs da competição.

Publicidade

O técnico Ramón Díaz deve contar com o retorno de Rodrigo Garro para a estreia na Libertadores. O meio-campista, peça-chave do elenco, tem desfalcado o time devido a uma tendinopatia patelar, uma inflamação ou microlesões no tendão que liga a patela à tíbia, problema que já o acompanha desde o ano passado.

Após a partida na Venezuela, o Corinthians volta suas atenções para a última rodada da fase de grupos do Paulistão, contra o Guarani, no dia 23, na Neo Química Arena. No dia 26, faz o jogo de volta contra o Universidad Central, pela Pré-Libertadores, e, na sequência, já deve iniciar a disputa das fases finais do Campeonato Paulista.

Agenda do Corinthians em fevereiro

03/02- Novorizontino x Corinthians – 11ª rodada Campeonato Paulista

06/02- Palmeiras x Corinthians – 8ª rodada Campeonato Paulista

09/02- Corinthians x São Bernardo – 9ª rodada Campeonato Paulista

12/02- Corinthians x Santos – 10ª rodada Campeonato Paulista

15/02- Portuguesa x Corinthians – 11ª rodada Campeonato Paulista

19/02- Universidad Central x Corinthians – Pré Libertadores

23/02- Corinthians x Guarani – 12ª rodada Campeonato Paulista

26/02- Corinthians x Universidad Central – Pré Libertadores