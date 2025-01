Corinthians fecha com dois novos patrocinadores

O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, anunciou recentemente a assinatura de dois novos contratos de patrocínio para o uniforme de sua equipe principal. O Viva Timão e a Soccer Grass são as novas marcas que estarão presentes nas vestimentas dos jogadores. Estes acordos destacam a contínua busca do clube por parcerias que não apenas garantem visibilidade, mas também oferecem melhorias significativas nas infraestruturas esportivas.

Os novos patrocinadores se posicionarão em diferentes partes do uniforme: o Viva Timão ocupará o centro da camisa, entre o escudo do clube e o logotipo da fornecedora de materiais esportivos, enquanto a Soccer Grass terá seu logotipo inserido na parte traseira dos calções. Estes parcerias são um reflexo do compromisso do clube com a modernização e inovação, tanto no campo quanto fora dele.



Neo Química Arena lotada – Fonte: @corinthians



O que é o Viva Timão?

A Viva Timão é uma iniciativa de capitalização licenciada em parceria com a Viva Sorte. Diferente de um patrocínio comum, este produto foi desenvolvido exclusivamente para os torcedores alvinegros e será oficialmente lançado no dia 1º de fevereiro, durante um jogo contra o Noroeste, parte do Campeonato Paulista. O projeto busca captar o interesse dos torcedores em um produto que beneficie diretamente o clube, ao mesmo tempo em que promove engajamento com a torcida.

Enquanto a Viva Sorte, uma conhecida plataforma de apostas, também patrocina outros clubes como o Santos, São Paulo e Vasco, a sua parceria com o Corinthians se destina exclusivamente a este título de capitalização, evitando qualquer associação direta com apostas no material do uniforme.

Qual Impacto da Soccer Grass no Corinthians?

A Soccer Grass é uma empresa renomada por sua especialidade em desenvolvimento de gramados esportivos, e sua colaboração com o Corinthians vai além do patrocínio. A parceria inclui a modernização completa de campos de treinamento do clube, incluindo o CT Joaquim Grava e o Parque São Jorge. Este acordo é uma troca bastante vantajosa para ambas as partes, proporcionando ao clube melhorias nas suas instalações esportivas em troca da exposição da marca nos uniformes.

A Soccer Grass já atua em infraestrutura de outros grandes estádios do Brasil, como Allianz Parque e Arena Barueri, o que assegura ao Corinthians a qualidade e a expertise de uma marca com grande reputação no mercado.

Desafios e Oportunidades do Corinthians em 2024

Com os novos patrocínios, o Corinthians enfrenta um ano de desafios, especialmente em competições como a Conmebol Libertadores, onde o rendimento defensivo contra times de maior calibre será testado. A recente derrota para o rival São Paulo no Morumbi destacou áreas de melhoria para o time, apontando falhas defensivas que precisam ser cuidadosamente trabalhadas.

Além dos desafios em campo, o clube também vive um período de instabilidade política, com a proximidade de uma votação de impeachment contra o atual presidente. Este cenário interno pode impactar as dinâmicas administrativas e esportivas, mas os novos patrocínios trazem uma perspectiva positiva de crescimento e renovação.

A introdução de patrocínios como Viva Timão e Soccer Grass demonstra um plano estratégico voltado para oportunidades de inovação e melhoria no desempenho e infraestrutura, elementos cruciais para o sucesso contínuo do Corinthians tanto no cenário local quanto no internacional.