A Copinha de 2026 começa na próxima sexta-feira, 2. Tradicional no futebol de base, o torneio desta temporada marcará a entrada de 22 clubes inéditos.
Esta é a 56ª edição do torneio e será disputada de 2 a 25 de janeiro, com jogos espalhados por 30 cidades paulistas.
Ao todo, a competição reunirá 128 equipes, distribuídas em 32 grupos. Ou seja, 106 times já têm experiência na competição, enquanto o restante vai para a primeira participação.
Entre os estreantes estão equipes de praticamente todas as regiões do Brasil, incluindo representantes do interior de São Paulo.
Estreantes da Copinha em 2026:
- Águia de Marabá-PA
- Araçatuba-SP
- Athletic-MG
- Batalhão-TO
- Centro Olímpico-SP
- Cosmopolitano-SP
- Esporte de Patos-PB
- Esportiva Real-RR
- Guanabara City-GO
- I9-SP
- Independente-AP
- Itaquá-SP
- Maricá-RJ
- Maruinense-SE
- Meia Noite-SP
- Naviraiense-MS
- QFC-RN
- Quixadá-CE
- Real-RS
- Real Soccer-SP
- São Luís-MA
- União Cacoalense-