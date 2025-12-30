A Copinha de 2026 começa na próxima sexta-feira, 2. Tradicional no futebol de base, o torneio desta temporada marcará a entrada de 22 clubes inéditos.

Esta é a 56ª edição do torneio e será disputada de 2 a 25 de janeiro, com jogos espalhados por 30 cidades paulistas.

Ao todo, a competição reunirá 128 equipes, distribuídas em 32 grupos. Ou seja, 106 times já têm experiência na competição, enquanto o restante vai para a primeira participação.

Entre os estreantes estão equipes de praticamente todas as regiões do Brasil, incluindo representantes do interior de São Paulo.

Estreantes da Copinha em 2026: