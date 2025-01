Copinha começa nesta quinta-feira; saiba onde assistir

A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta quinta-feira, 2, com seis partidas em três cidades do estado de São Paulo. Cruzeiro e Botafogo puxam a fila dos grandes clubes em campo logo no segundo dia de 2025. O confronto inaugural do torneio será entre São Carlos-SP e Imperatriz-MA, no estádio Luisão, em São Carlos, válido pelo Grupo 13.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Ao todo, são 128 clubes – sendo 20 deles estreantes – divididos em 32 grupos com quatro times cada. Os dois melhores das chaves avançam para a segunda fase, os mata-matas, que acontecem em confronto único.

Quem avançar da segunda fase, joga a terceira fase e, posteriormente, oitavas de final, quartas, semi e a finalíssima que ocorre no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo.

Publicidade

Depois de seis anos, a grande decisão volta a ocorrer no estádio do Pacaembu, agora Mercado Livre Arena Pacaembu, reaberto neste ano depois de eventos-teste envolvendo jogos festivos como o organizado por Ronaldinho Gaúcho e Cafú no último dia 14 de dezembro.

Confira a programação completa:

15h45

São Carlos-SP x Imperatriz-MA (YouTube Paulistão)

16h45

Mirassol-SP x Rio Branco-ES (YouTube Paulistão)

18h

Cruzeiro x Real Brasília-DF (CazéTV)

19h

Criciúma x Capitão Poço-PA (sportv)

19h15

Votuporanguense-SP x Floresta-CE (YouTube Paulistão)

21h30

Botafogo x FAST-AM (sportv)

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.