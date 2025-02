Confira os números assombrosos de Neymar na fase de grupos do Paulistão

O Santos Futebol Clube encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista de 2025 na liderança do Grupo B, acumulando 18 pontos. Este desempenho notável incluiu três vitórias consecutivas, nas quais a equipe marcou nove gols e sofreu apenas um. Um dos fatores determinantes para essa fase positiva foi o retorno de Neymar à Vila Belmiro, após sua saída do Al-Hilal.

Os números do Sofascore destacam a influência de Neymar no time. O atacante participou de seis partidas, sendo titular em cinco delas. Durante esse período, ele marcou dois gols e contribuiu com três assistências, necessitando de apenas 86 minutos em campo para participar diretamente de um gol.

Neymar volta a jogar pelo Santos – Fonte: Instagram/@santosfc

Como Neymar contribuiu para o sucesso do Santos?

Neymar teve um papel crucial no ataque do Santos. Ele realizou 15 finalizações, das quais quatro foram no alvo. Além disso, o jogador foi responsável por 21 passes decisivos e 13 dribles bem-sucedidos, mostrando sua habilidade em criar oportunidades e desestabilizar as defesas adversárias.

Com a classificação garantida, o Santos se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista. A data e o horário do confronto ainda serão confirmados, mas a expectativa é alta, especialmente com Neymar em busca de seu quarto título paulista, após o tricampeonato consecutivo de 2010 a 2012.

Quais são as perspectivas para o Santos nas quartas de final?

O confronto contra o Red Bull Bragantino promete ser um desafio interessante para o Santos. Com Neymar em boa forma, a equipe tem potencial para avançar ainda mais na competição. O histórico de Neymar no Paulistão, com três títulos já conquistados, traz confiança ao elenco e à torcida.

Além disso, a experiência de Neymar em competições internacionais e sua habilidade em momentos decisivos são trunfos importantes para o Santos. A equipe espera que ele continue a desempenhar um papel central na busca por mais um título estadual.

O futuro de Neymar no Santos

O retorno de Neymar ao Santos não apenas fortaleceu o time, mas também reacendeu a paixão dos torcedores. A presença do “Príncipe da Vila” é vista como um símbolo de esperança e renovação para o clube. Com o Campeonato Paulista em andamento, o desempenho de Neymar será crucial para as ambições do Santos nesta temporada.

Em suma, o impacto de Neymar no Santos vai além das estatísticas. Sua liderança e experiência são fundamentais para o time, que busca consolidar sua posição como uma das principais forças do futebol paulista e brasileiro.

