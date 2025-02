Confira o ranking dos clubes do Brasileirão mais seguidos no Instagram

No cenário digital atual, as redes sociais tornaram-se uma importante métrica de popularidade e engajamento para os clubes de futebol. Em 2025, o Flamengo se destaca como o time brasileiro com mais seguidores no Instagram, acumulando impressionantes 21,5 milhões de seguidores. Essa marca reflete não apenas o sucesso nos gramados, mas também o forte apelo do clube fora deles.

O Corinthians ocupa a segunda posição deste ranking, com 13 milhões de seguidores. A diferença expressiva entre Flamengo e Corinthians evidencia a liderança dos rubro-negros nas plataformas digitais. Essa disparidade também destaca o impacto do marketing digital e das estratégias de engajamento praticadas pelo clube carioca.

Flamengo – 21,5 milhões Corinthians – 13 milhões Santos – 7,1 milhões Palmeiras – 7 milhões São Paulo – 6,9 milhões Vasco – 3,5 milhões Grêmio – 3,4 milhões Atlético-MG – 3,3 milhões Cruzeiro – 3,1 milhões Fluminense – 2,5 milhões Internacional – 2,2 milhões Botafogo – 1,8 milhão Bahia – 1,7 milhão Vitória – 1,7 milhão Fortaleza – 1,6 milhão Sport – 1,5 milhão Ceará – 1,4 milhão Red Bull Bragantino – 678 mil Juventude – 269 mil Mirassol – 247 mil

Flamengo campeão da Copa do Brasil 2024 – Fonte: Instagram/@copadobrasilcbf

Como o retorno de Neymar impactou o Santos?

O Santos, tradicional clube paulista, vivenciou uma significativa ascensão nas redes sociais com o retorno midiático do craque Neymar. Nos dez dias após vestir novamente a camisa 10, o clube ultrapassou rivais como Palmeiras e São Paulo, somando ao todo 7,1 milhões de seguidores. Esse aumento significativo reflete o poder de influência de jogadores de renome global e como suas ações podem impulsionar a visibilidade de um clube.

A volta de Neymar não apenas aumentou os números de seguidores, mas também renovou o interesse do público e chamou a atenção para o Santos, que agora figura entre os clubes mais seguidos no Brasil em uma plataforma digital tão influente quanto o Instagram.

Quais são os clubes com menos seguidores?

Do lado oposto do espectro, encontramos clubes com menos expressão nas redes sociais. O Mirassol, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, é o clube com menor número de seguidores, tendo 247 mil. Esse número é relativamente significativo considerando a população da cidade de Mirassol, que era de pouco mais de 60 mil pessoas em 2022, segundo dados do IBGE.

Com times como o Juventude e o Red Bull Bragantino também apresentando números mais modestos nas redes, fica evidente a diferença de alcance entre clubes tradicionais e aqueles com menos história na elite do futebol brasileiro.

O impacto das redes sociais para os clubes de futebol

As redes sociais são uma ferramenta crucial para os clubes de futebol não apenas em termos de marketing, mas também em termos de relacionamento com os torcedores. Elas oferecem uma plataforma para engajamento direto, conteúdo exclusivo e campanhas promocionais que podem atingir milhões instantaneamente. Com estratégias bem elaboradas, clubes podem aumentar sua base de fãs e, consequentemente, suas receitas, através do patrocínio e venda de produtos.

O Flamengo e o Santos exemplificam este modelo de sucesso digital, mostrando como uma presença forte nas redes pode refletir em popularidade e benefícios financeiros. Enquanto isso, clubes como o Mirassol estão apenas começando a explorar este potencial, buscando formas de aumentar sua visibilidade e conexão com os fãs.

Para onde vai a popularidade dos clubes nas redes?

Com a aceleração contínua da digitalização e a importância crescente das interações virtuais, é provável que o papel das redes sociais no futebol continue a crescer. Para os clubes, isso significa uma necessidade constante de inovar e adaptar suas estratégias de conteúdo para capturar a atenção do público de maneira eficaz.

Times que atualmente possuem menos seguidores podem transformar este cenário ao investir em estratégias de marketing digital bem estruturadas e engajadores eventos com jogadores. Sendo assim, tanto clubes estabelecidos como emergentes têm a oportunidade de reescrever seu panorama digital e conquistar uma audiência ainda maior.

