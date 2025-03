Como os patrocínios do esporte feminino estão superando o masculino

O cenário dos esportes femininos está passando por uma transformação significativa, com um aumento notável nos patrocínios e acordos comerciais. Segundo um relatório recente da SponsorUnited, os patrocínios no esporte feminino cresceram 12%, superando o aumento de 8% registrado nas ligas masculinas. Este crescimento é liderado pela NWSL, que teve um aumento de 19% em seus acordos de patrocínio.

Publicidade

Este avanço não se limita apenas ao futebol. A WNBA e a LPGA também registraram um crescimento considerável, com 14% de aumento nos patrocínios. Este fenômeno reflete uma mudança no reconhecimento comercial e na visibilidade midiática das atletas femininas, que estão atraindo mais investimentos de marcas em busca de novos públicos.

Jonathan NACKSTRAND / AFP

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais são os principais fatores impulsionando este crescimento?

Um dos principais fatores que impulsionam este crescimento é a diversificação dos investimentos por parte das marcas. Empresas de diversos setores, especialmente as financeiras, estão cada vez mais interessadas em associar suas marcas ao esporte feminino. Os bancos, por exemplo, são responsáveis por mais de 40% dos negócios no setor financeiro, segundo o relatório.

Além disso, a adição de novos times na NWSL, como o Bay FC e o Utah Royals, contribuiu para o aumento dos acordos de patrocínio. As marcas de álcool também duplicaram seus investimentos na liga, evidenciando o interesse crescente em associar seus produtos a esportes femininos.

Quem são as atletas mais patrocinadas?

Entre as atletas, Cameron Brink, novata da WNBA, se destaca com 31 contratos de endosso. Ela é seguida de perto pela tenista Sloane Stephens, com 30 contratos, e por Angel Reese, também da WNBA, com 25. Este aumento no número de patrocínios para atletas femininas é um reflexo direto da crescente visibilidade e do reconhecimento que essas atletas estão recebendo.

Publicidade

Seis das dez atletas com mais patrocínios são da WNBA, o que demonstra a força comercial da liga. Marcas globais como Hologic, Rolex, Coca-Cola, Gatorade e Emirates estão entre as que mais investem em parcerias com essas atletas, buscando aproveitar o crescente interesse do público pelos esportes femininos.

Qual é o impacto deste crescimento no mercado esportivo?

O aumento dos patrocínios no esporte feminino está remodelando o mercado esportivo de várias maneiras. As grandes marcas estão formando parcerias mais profundas e sofisticadas com ligas e atletas, o que está acelerando o ciclo de crescimento em esportes tradicionalmente menos valorizados em comparação com suas contrapartes masculinas.

Bob Lynch, fundador e CEO da SponsorUnited, destacou que estamos vendo um ciclo acelerado de investimentos em esportes femininos. Este movimento não apenas aumenta a visibilidade das atletas, mas também promove uma maior igualdade de gênero no esporte, incentivando mais mulheres a se envolverem em atividades esportivas.

O que esperar para o futuro dos esportes femininos?

Com o aumento contínuo dos investimentos e o interesse crescente das marcas, o futuro dos esportes femininos parece promissor. Espera-se que mais ligas e atletas recebam o reconhecimento e o apoio que merecem, o que pode levar a um aumento ainda maior na popularidade e no sucesso comercial dos esportes femininos.

À medida que mais empresas veem o valor de investir em esportes femininos, é provável que o ciclo de crescimento continue, trazendo novas oportunidades para atletas e ligas em todo o mundo. Este é um momento emocionante para o esporte feminino, com potencial para redefinir o panorama esportivo global.