Descubra o Revolucionário Sistema Training Camp Evolutions no EA SPORTS FC 25!

O EA SPORTS FC 25 introduziu uma nova mecânica chamada Training Camp Evolutions, que oferece aos jogadores uma maneira inovadora de melhorar seus itens de jogador no Football Ultimate Team. Esta funcionalidade permite que os jogadores aprimorem seus itens de forma passiva através dos aplicativos Web e Mobile Companions, proporcionando uma experiência mais dinâmica e envolvente.

Ao contrário das evoluções tradicionais, as Training Camp Evolutions não contam para o limite de evoluções ativas. Isso significa que os jogadores podem ter uma evolução de treinamento ativa simultaneamente com outras evoluções em progresso. Este sistema foi projetado para ser uma experiência acessível e contínua, mesmo quando os jogadores não estão ativamente jogando no console ou PC.

Jogadores do Manchester City no EA Sports FC – Fonte: Instagram/@easportsfc

Como funcionam as Training Camp Evolutions

Para iniciar uma Training Camp Evolution, os jogadores devem submeter um item de jogador elegível através dos aplicativos Web ou Mobile Companions. Durante o período de evolução, o item não estará disponível para uso em partidas, mas ainda poderá ser visualizado no clube do jogador. Após o tempo estipulado, as melhorias são aplicadas ao item, que então pode ser utilizado novamente em jogos.

Uma característica interessante deste sistema é a possibilidade de realizar múltiplas atualizações ao longo do tempo. Isso permite que os jogadores reivindiquem vários níveis de melhorias para o mesmo item de jogador, tornando o processo de evolução mais recompensador e estratégico.

Regras e limitações das Training Camp Evolutions

Embora as Training Camp Evolutions ofereçam flexibilidade, existem algumas regras importantes a serem consideradas. Primeiramente, uma vez que uma evolução de treinamento esteja ativa, ela só pode ser cancelada, não pausada. Caso o jogador decida cancelar, o item não receberá as melhorias não conquistadas, e a evolução não poderá ser reiniciada com outro item.

Além disso, as evoluções de treinamento podem variar em duração, desde algumas horas até mais de 30 dias. O tempo necessário geralmente está alinhado com o nível de recompensas que o jogador pode esperar receber, incentivando um planejamento cuidadoso ao escolher quais itens evoluir.

Itens em evolução podem ser usados no jogo?

Durante o período de evolução, os itens submetidos não podem ser utilizados em partidas. Se um jogador tentar iniciar uma partida com um item em evolução ativa, receberá uma mensagem solicitando a remoção do item do elenco antes de prosseguir. Essa restrição garante que os jogadores planejem suas estratégias de evolução sem comprometer o desempenho em campo.

Os jogadores têm a opção de cancelar a evolução para recuperar a elegibilidade do item em jogo, mas isso resultará na perda de quaisquer melhorias não conquistadas. Portanto, é crucial considerar cuidadosamente antes de iniciar ou cancelar uma evolução de treinamento.

Passo a passo para gerenciar as evoluções

Para ativar uma Training Camp Evolution, os jogadores devem acessar a seção de evoluções nos aplicativos Web ou Mobile Companions. É importante notar que é necessário sair do Football Ultimate Team no console ou PC antes de visualizar o time nos aplicativos.

As evoluções de treinamento podem ser oferecidas com ou sem requisitos de moeda do jogo, e evoluções canceladas não concederão recompensas dos níveis restantes. Além disso, não é possível iniciar uma evolução de treinamento com uma evolução padrão em andamento, mas itens criados através de evoluções padrão podem ser submetidos a evoluções de treinamento, desde que atendam aos requisitos.

