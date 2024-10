Como chega o Racing, rival do Corinthians na Sul-Americana

Racing e Corinthians se enfrentam na próxima quinta-feira, 24, às 21h30 pela partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2024. O jogo será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, e ambas as equipes buscam o título inédito da competição continental.

O ano conturbado do Racing

A equipe de Avellaneda vive fase morna no campeonato argentino. Apesar de ocupar a quinta colocação no torneio, o último jogo do Racing foi uma vitória suada por 4 a 3 sobre o Defensa y Justicia, atual vice-lanterna da competição.

La Academia chegou a abrir 3 a 0 no primeiro tempo, mas deixou os adversários encostarem na segunda etapa e, por pouco, não sofreram o empate.

Além disso, nos últimos dez jogos são quatro vitórias, sendo que duas delas foram na própria Sul-Americana, ambas contundentes: 6 a 1 sobre o Huachipato-CHI e um 4 a 1 sobre o Athletico-PR.

Time inconstante

Um dos principais problemas do time dirigido pelo técnico Gustavo Costa na temporada é a falta de constância ao longo do ano. Em uma temporada com altos e baixos, são 23 vitórias em 42 partidas – somando as duas fases do campeonato local e a Sula -, totalizando um aproveitamento de 60,3%.

Porém, apesar do aproveitamento, na primeira fase da Liga Nacional, o Racing terminou em quinto do Grupo B, ficando de fora da fase eliminatória. Agora, na segunda fase do torneio, está em quinto em um campeonato com 28 times após 18 jogos e 8 vitórias.

Dessa forma, o Racing despeja toda a sua esperança na temporada na Copa Sul-Americana, uma vez que, além dos resultados decepcionantes nos torneios nacionais, é a oportunidade de título da equipe de Avellaneda, que, neste momento, está fora da zona de classificação para a Libertadores 2025.

Juanfer e Vietto, os destaques do Racing

O Racing conta com atletas de renome em seu elenco. Luciano Vietto, ex-jogador de Sevilla, Atlético de Madri e futebol saudita (que trabalhou com Ramón Díaz no Al-Hilal e chegou a ser especulado no Corinthians em 2024), é o principal reforço. Ele estreou como titular justamente na última partida e ainda busca seu primeiro gol pela Academia.

O meia colombiano Juanfer Quintero, herói do título da Libertadores do River Plate em 2018, é a referência técnica do time, que ainda conta com o atacante Adrián Martínez, que balançou as redes 26 vezes em 40 jogos na temporada.

Além destes, o jovem zagueiro Marco Di Cesare, de 22 anos, que chegou na atual temporada ao Racing e foi convocado pela seleção argentina para a disputa das Olimpíadas de Paris, é o destaque defensivo da equipe, que também conta com o experiente goleiro Gabriel Arias, da seleção do Chile.

Jornalista argentino analisa o Racing

PLACAR conversou com Ivo Gorza, jornalista da TNT Sports da Argentina, setorista do Racing, que analisou da seguinte maneira o momento da equipe argentina:

“O Racing não tem mostrado um nível de jogo linear e constante, por isso é muito difícil prever como será seu rendimento. Recuperou jogadores importantes que estavam lesionados, como Marco Di Cesare, Quintero e Vietto, que acredito que serão titulares. O único desfalque que acredito que não jogue nem na ida e nem na volta é Roger Martínez.

A escalação deve ser: Arias, Martirena, Di Cesare, Basso e Rojas. Almendra, Sosa e Nardoni, Juanfer Quintero, Adrián Martínez e Vietto. O Racing aposta todas as suas fichas na Sul-Americana em um ano muito ruim do clube. É a única chance que lhe resta e há bastante esperança, até pelo momento instável do Corinthians, apesar de seu forte elenco.”