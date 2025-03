Como foi a transição de PES para eFootball?

Em 2021, a Konami anunciou uma transformação significativa em sua renomada série de simuladores de futebol: o Pro Evolution Soccer (PES) passou a se chamar eFootball. Essa mudança representou não apenas uma alteração de nome, mas também uma reformulação completa na abordagem do jogo, visando adaptar-se às novas demandas do mercado de games.

Negrete para campanha no eFootball

Principais mudanças com a introdução do eFootball

Modelo de negócio: de pago para gratuito

Uma das mudanças mais notáveis foi a transição de um modelo de jogo pago para um sistema free-to-play. O eFootball foi lançado gratuitamente, permitindo que jogadores de diversas plataformas tivessem acesso sem custo inicial. Essa estratégia visou ampliar a base de usuários e competir mais efetivamente com outros títulos do gênero.

Lançamento e disponibilidade

O eFootball foi disponibilizado em setembro de 2021 para múltiplas plataformas, incluindo PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Android e iOS. Essa ampla disponibilidade garantiu que jogadores de diferentes dispositivos pudessem experimentar a nova proposta da Konami. Mudanças no desenvolvimento e atualizações Contínuas

Diferentemente das versões anteriores do PES, que eram lançadas anualmente, o eFootball adotou uma abordagem de atualizações contínuas. A Konami comprometeu-se a fornecer atualizações regulares, incluindo novos conteúdos e melhorias, sem a necessidade de novos lançamentos anuais. Essa estratégia visou manter o jogo sempre atual e alinhado com as expectativas dos jogadores.

Desafios enfrentados na transição

Reações da comunidade

A transição para o eFootball não foi isenta de desafios. Muitos jogadores expressaram insatisfação com a mudança, especialmente devido a problemas técnicos e à ausência de recursos presentes em versões anteriores. A Konami reconheceu essas críticas e comprometeu-se a abordar as preocupações da comunidade em atualizações subsequentes.

Concorrência no mercado

A mudança também colocou a Konami em uma posição competitiva diferente no mercado de simuladores de futebol. Enquanto a série FIFA da EA Sports manteve-se como uma franquia anual, o eFootball adotou uma estratégia de serviço contínuo. Essa diferença de abordagem influenciou a forma como os jogadores percebiam e escolhiam entre os títulos disponíveis.

Colaborações e parcerias estratégicas

Para fortalecer sua posição no mercado, o eFootball estabeleceu parcerias com diversos clubes e ligas ao redor do mundo. Essas colaborações visaram enriquecer a experiência do jogador, oferecendo equipes licenciadas e conteúdo exclusivo.