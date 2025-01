Como foi a passagem de Neymar no Al-Hilal?

O ano de 2024 marca o fim de uma etapa na carreira de Neymar, que encerrará seu contrato com o Al-Hilal da Arábia Saudita. A transferência, ocorrida em agosto de 2023, levantou expectativas com um investimento significativo de 90 milhões de euros, além de promessas de um salário expressivo para o jogador. Contudo, o trajeto de Neymar em terras sauditas foi marcado por desafios além das expectativas iniciais.

Nos 17 meses em que Neymar esteve vinculado ao Al-Hilal, ele participou de apenas sete jogos, marcando um gol e contribuindo com três assistências. Esta performance discreta no campo contrasta com o valor da transação e os objetivos traçados inicialmente. A questão das lesões foi central para explicar o desempenho de Neymar durante sua passagem pelo clube árabe.



Neymar celebra o primeiro gol pelo Hilal após retorno de lesão – Al-Hilal/Divulgação



Como as Lesões Afetaram o Desempenho de Neymar?

A lesão mais significativa ocorreu em outubro de 2023, apenas dois meses após sua chegada ao Al-Hilal. Neymar rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo enquanto defendia a seleção brasileira em um confronto contra o Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Esta lesão grave o afastou imediatamente de uma temporada que prometia ser de grande impacto.

Durante o período fora dos gramados, o Al-Hilal manteve um desempenho estelar, quebrando o recorde mundial de vitórias consecutivas e conquistando o título saudita de forma invicta. Neymar, mesmo não participando ativamente, tornou-se um torcedor ilustre do time. Em outubro de 2024, ele retornou ao campo, mas o alívio foi breve, pois uma nova lesão no músculo isquiotibial o afastou novamente, desta vez por mais um extenso período.

Quais Foram os Impactos Financeiros da Saída de Neymar?

Além das implicações esportivas, a rescisão de contrato de Neymar com o Al-Hilal também trouxe impactos financeiros significativos. O valor de 62 milhões de euros pago na rescisão era quase equivalente ao que o jogador receberia em salários até o término de seu contrato. Este montante representa uma parte considerável do investimento inicial feito pelo clube para garantir a presença do astro brasileiro em sua equipe.

Pagamento de 90 milhões de euros ao PSG pela transferência.

Valor da rescisão de contrato: 62 milhões de euros.

Neymar esteve ativo em apenas sete jogos ao longo do período.

Qual o Futuro de Neymar após o Al-Hilal?

Com o contrato de Neymar no Al-Hilal rescindido, as especulações sobre o próximo capítulo de sua carreira ganharam força. Seu desejo de retornar ao Santos, clube que o revelou para o futebol mundial, parece estar se concretizando. Depois de quase 12 anos de uma carreira marcada por altos e baixos na Europa e na Arábia Saudita, o retorno às origens representa não apenas uma nova etapa na carreira do jogador, mas também a possibilidade de nova motivação para Neymar se reerguer em sua trajetória profissional.

O impacto de sua experiência no Al-Hilal, apesar das dificuldades, poderá servir como um aprendizado importante para as próximas etapas, ajudando a moldar as decisões e estratégias para o futuro de sua carreira. Disseminando este capítulo, Neymar busca um novo começo, desta vez em solo brasileiro, onde suas raízes futebolísticas foram estabelecidas.