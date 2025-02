Como comprar ingressos para os jogos do Fluminense no Mundial de Clubes

O aguardado Mundial de Clubes da Fifa está prestes a começar, e os torcedores do Fluminense já podem se preparar para apoiar seu time em solo norte-americano. O torneio será realizado entre os dias 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos, reunindo 32 equipes de diferentes continentes, todas em busca do prestigiado título mundial.

O Fluminense, sorteado para participar do Grupo F, enfrentará adversários de renome internacional, incluindo o Borussia Dortmund da Alemanha, o Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. A estreia do Tricolor das Laranjeiras ocorrerá em 17 de junho contra a equipe alemã, no icônico estádio Metlife, em Nova Jersey. Os torcedores terão a oportunidade de assistir à equipe brasileira também em Miami durante a fase de grupos.

Como adquirir ingressos para os jogos do Fluminense?

Os interessados em adquirir ingressos para acompanhar o Fluminense no Mundial podem fazê-lo através do site oficial da Fifa. A venda de ingressos está aberta até às 12h (horário de Brasília) do dia 25 de fevereiro. Durante este período, tanto sócios quanto não-sócios do Fluminense têm a oportunidade de comprar até dois ingressos por partida, utilizando o código promocional “FLUMINENSEFC”.

Para acessar os ingressos, os torcedores devem entrar na seção “Club Fans” no site de vendas, selecionar o Fluminense como seu time e utilizar o código recebido para concluir a aquisição. É importante realizar o procedimento dentro do prazo para garantir os ingressos desejados.

Qual é a estrutura de preços dos ingressos?

Os preços dos ingressos variam conforme a localização dentro dos estádios e o estágio da competição. Aqui está uma visão geral dos valores para os jogos do Fluminense na fase de grupos:

Fluminense x Borussia Dortmund

Data e horário: 17 de junho às 12h (de Brasília)

Local: Metlife Stadium, Nova Jersey (NY) Setor inferior: US$ 116 Setor superior: US$ 80

17 de junho às 12h (de Brasília) Metlife Stadium, Nova Jersey (NY) Fluminense x Ulsan Hyundai

Data e horário: 21 de junho às 18h (de Brasília)

Local: Metlife Stadium – Nova Jersey (NY) Setor inferior: US$ 152 Setor superior: US$ 98

21 de junho às 18h (de Brasília) Metlife Stadium – Nova Jersey (NY) Mamelodi Sundowns x Fluminense

Data e horário: 25 de junho às 15h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium – Miami (FL) Setor inferior: US$ 107 Setor superior: US$ 54

25 de junho às 15h (de Brasília) Hard Rock Stadium – Miami (FL)

O que acontece com os ingressos para as fases finais?

Os torcedores que adquirirem ingressos para as fases finais, como oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, podem ter alguns questionamentos. Esses ingressos estão condicionados à presença do Fluminense nas partidas. Caso o time não se classifique, o valor pago por esses ingressos será devolvido. Entretanto, para os ingressos de setores gerais, a compra permanece válida.

Os preços para as fases finais variam significativamente, com ingressos de setor inferior para a final atingindo o valor de US$ 2.230. Os torcedores devem se planejar financeiramente e estar atentos às condições de reembolso e validade dos ingressos.

Detalhes adicionais para os torcedores

O Mundial de Clubes da Fifa promete ser um evento inesquecível para os apaixonados por futebol. A oportunidade de apoiar o Fluminense contra times de elite em estádios renomados dos Estados Unidos é um convite irrecusável para muitos torcedores. A preparação e o planejamento são essenciais, tanto para garantir os ingressos quanto para aproveitar ao máximo a experiência. Para informações adicionais, os torcedores podem visitar o site oficial da Fifa e acompanhar as atualizações.

