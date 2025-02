Como comprar ingressos para os jogos do Botafogo no Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes de 2025 promete ser um evento marcante no calendário do futebol internacional. Realizado entre os dias 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos, o torneio reunirá 32 equipes de diversos países. Entre os times brasileiros, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras estarão presentes no campeonato.

Publicidade

O Botafogo já divulgou detalhes sobre a disponibilidade de ingressos para os torcedores que desejam assistir aos jogos do clube. A equipe carioca está no Grupo B, acompanhado por Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA). A estreia do Botafogo será contra o Seattle Sounders no dia 15 de junho.

Camisa do Botafogo. Fonte: Instagram / @botafogo

Como adquirir ingressos para o Mundial de Clubes?

Para adquirir ingressos para os jogos do Botafogo no Mundial de Clubes, os torcedores devem acessar o site oficial da Fifa. A plataforma oferece ingressos para todos os três jogos da fase de grupos, além das fases eliminatórias. Os participantes devem estar atentos aos prazos e preços dos ingressos disponíveis.

Publicidade

Os sócios do Botafogo, em especial, terão acesso a um código de uso único, enviado por e-mail ou disponível na área logada do site Camisa 7. Este código permitirá a compra dos ingressos para os jogos da equipe ao longo do torneio. Caso a equipe não avance para a próxima fase, os ingressos adquiridos serão automaticamente cancelados e reembolsados.

Quais os preços dos ingressos?

Os preços dos ingressos variam dependendo do jogo e do assento escolhido. Para a estreia contra o Seattle Sounders, o ingresso mais acessível custa 109 dólares, equivalente a aproximadamente 621 reais. No confronto contra o Paris Saint-Germain, os ingressos começam a partir de 55,75 dólares, cerca de 317 reais. Já contra o Atlético de Madrid, os torcedores poderão adquirir entradas a partir de 44,60 dólares, em torno de 254 reais.

O que esperar do Botafogo no Mundial?

Essa participação no Mundial de Clubes marca um momento significativo para o Botafogo. Com uma chave desafiadora, enfrentar equipes de peso como o PSG e o Atlético de Madrid demandará um alto nível de performance e estratégia. A disputa em solo norte-americano também oferece aos torcedores a chance de acompanhar de perto seu time do coração em um dos maiores eventos de futebol do mundo.

Publicidade

O Mundial de Clubes 2025 promete emoções intensas e grandes partidas. O Botafogo, junto com suas torcidas apaixonadas, embarca nesta jornada em busca da glória internacional. Para aqueles que planejam comparecer, a garantia dos ingressos é o primeiro passo para uma experiência inesquecível.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.