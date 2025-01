Com venda de um jogador, Coritiba triplica lucro

A venda de jogadores tem se tornado uma importante fonte de receita para muitos clubes de futebol ao redor do mundo, e o Coritiba Foot Ball Club não é exceção. A recente negociação envolvendo o atacante Kaio César destaca-se como um exemplo de sucesso estratégico nas transferências de futebol.

Esta operação incluiu a venda inicial para o clube português Vitória de Guimarães, seguida de uma transferência lucrativa para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Tais movimentações demonstram como um gerenciamento eficaz de atletas pode resultar em significativos retornos financeiros.

Iniciado nas categorias de base do Coritiba, Kaio César rapidamente se destacou por suas habilidades em campo. Durante seu empréstimo ao Vitória de Guimarães, ele impressionou ao marcar quatro gols e fornecer sete assistências em 31 jogos.

Com esse desempenho, o clube português decidiu adquirir o atacante, pagando 1,5 milhão de euros, conforme previamente acordado em contrato. Essa soma, equivalente a cerca de R$ 9,5 milhões, foi um passo inicial importante para o Coritiba, que manteve parte dos direitos econômicos do jogador.

Kaio César em partida pelo Vitória de Guimarães – Fonte: @kaiocesar.37



Como a Venda para o Al-Hilal Impacta o Coritiba?

Após sua transferência para o Vitória de Guimarães, novas oportunidades surgiram para Kaio César. Com uma crescente reputação, o atacante chamou a atenção do Al-Hilal, resultando em uma negociação de 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 63 milhões na cotação atual. Graças à manutenção de 40% dos direitos econômicos sobre o jogador, o Coritiba se beneficia de uma receita adicional estimada em 4 milhões de euros, o que corresponde a cerca de R$ 25 milhões.

O total arrecadado com as transferências de Kaio César alcança cerca de 5,8 milhões de euros, ou aproximadamente R$ 36,4 milhões. Esta quantia não apenas demonstra a eficácia do clube em manter uma participação significativa nos direitos do jogador, mas também reflete o potencial das categorias de base do Coritiba em formar atletas de destaque internacional.

Por que a Estratégia de Manter Direitos Econômicos é Vital?

Ao optar por manter 40% dos direitos econômicos de Kaio César, o Coritiba garantiu um retorno significativamente maior do que o frequentemente obtido em negociações iniciais. Esta abordagem não só proporcionou ao clube benefícios financeiros inesperados, mas também se traduziu em uma valorização do seu patrimônio esportivo. Movimentações financeiras como essa incentivam outros clubes e gestores a considerar estratégias semelhantes em suas negociações.

Aumento do capital: A receita gerada pode ser reinvestida em novos talentos ou infraestruturas.

A receita gerada pode ser reinvestida em novos talentos ou infraestruturas. Exposição internacional: Jogadores vendidos para ligas estrangeiras aumentam a visibilidade do clube.

Jogadores vendidos para ligas estrangeiras aumentam a visibilidade do clube. Valorização da marca: O sucesso de jogadores formados na base pode atrair investimentos e patrocínios.

Qual o Futuro dos Investimentos no Futebol do Coritiba?

Conforme a legislação vigente, o Coritiba, dentro de sua estrutura de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), tem a obrigação de reinvestir os recursos obtidos com transferências de jogadores diretamente no futebol. Este reinvestimento é importante para o desenvolvimento contínuo do clube, desde a formação de novos talentos até a melhoria das condições de jogos e treinos. Assim, a venda de Kaio César representa não só um sucesso imediato em termos financeiros para o Coritiba, mas também um passo crucial para fortalecer sua posição no cenário esportivo brasileiro e internacional.