Com Gabigol 9 e Dudu 7, veja numeração do Cruzeiro para 2025

O Cruzeiro anunciou recentemente a numeração oficial de seus jogadores para a temporada de 2025, trazendo mudanças que chamaram a atenção da torcida. Uma das principais alterações envolve o meio-campista Matheus Henrique, que troca a camisa 97 pelo número 8, graças à saída de Rafa Silva. Essa mudança marca um novo capítulo na carreira do jogador.

Outro movimento aguardado foi a confirmação de que Gabigol usará a camisa número 9. Após uma carreira repleta de conquistas no Flamengo, o atacante deseja brilhar com seu novo time. Dudu ficará com a camisa 7, enquanto Bolasie, natural do Congo, vestirá a número 11. Na defesa, Fabrício Bruno usará a mesma camisa 15 que vestia no Flamengo.

Propósitos das Trocas de Numeração

Apesar de simples, a escolha dos números é carregada de significado para jogadores e torcedores, simbolizando tradição e identidade. Com seu novo número, Matheus Henrique expressa seu desejo de se juntar ao grupo de grandes meio-campistas. Gabigol, por outro lado, quer liderar o ataque do Cruzeiro usando o icônico número 9.

Destaques dos Novos Reforços

Além das mudanças na numeração, o Cruzeiro se preparou bem com reforços estratégicos para 2025. A expectativa é grande, especialmente para jogadores como Gabigol, Dudu e Fabrício Bruno, que trazem experiência e novas habilidades ao elenco.

Gabigol: veterano do futebol brasileiro, com notável passagem pelo Flamengo.

Dudu: conhecido por ser uma parte vital do ataque, dono da camisa 7.

Fabrício Bruno: usará a camisa 15, com a missão de reforçar a defesa.

Planejamento do Cruzeiro para 2025

Com a reformulação do elenco, o treinador Fernando Diniz desenha uma formação inicial que busca equilibrar a experiência dos novos contratados com o dinamismo dos jovens talentos.

Goleiro – Cássio (1): pilar defensivo confiável. Defesa: Marlon (3), Fabrício Bruno (15) e Kaiki (6) formarão a linha de defesa. Meio-campo: Matheus Henrique (8) será essencial, com apoio de Matheus Pereira (10) e Lucas Silva (16). Ataque: Liderado por Gabigol (9) e complementado por Dudu (7).

Estreia da Nova Numeração

A nova numeração foi utilizada pela primeira vez pelos jogadores na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, em um confronto contra o São Paulo, durante a Inter&Co Soccer Week. O jogo aconteceu no Inter&Co Stadium, em Orlando, EUA, permitindo que os fãs vissem pela primeira vez a nova formação do Cruzeiro em ação e iniciando a temporada com altas expectativas de desempenho.