Com Flamengo confirmado, FC Series terá 4 brasileiros

O Flamengo foi confirmado nesta quarta-feira, 27, na FC Series de 2025, em Orlando, nos Estados Unidos. Assim, o torneio de pré-temporada confirmou seus cinco participantes, com o Rubro-Negro se juntando a Atlético Mineiro, Cruzeiro, Orlando City e São Paulo.

A competição, antes conhecida como Florida Cup, tem início marcado para o dia 15 de janeiro e chegará ao fim no dia 25. Três partidas serão disputadas no Inter&CO Stadium, em Orlando; e um confronto acontecerá no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami, time de Lionel Messi.

Último clube confirmado, o Flamengo realizará sua preparação em Gainesville, no norte da Flórida. A equipe carioca entrará em campo pela primeira e única vez no dia 19, ao enfrentar o São Paulo, e voltará ao Brasil no dia 24.

“Realizar essa pré-temporada em um lugar tão importante como os Estados Unidos, com instalações de alto nível, será fundamental para fortalecer o grupo e nos preparar para o que virá durante toda a temporada. Esse é o momento de unir os jogadores, que passarão a estreitar laços tanto dentro quanto fora de campo. Será uma oportunidade também para receber bem os jogadores que possam chegar e os meninos da base que poderão subir com a gente nesse período”, analisou Filipe Luís, técnico flamenguista.

15/01 – Cruzeiro x São Paulo – Inter&Co Stadium – Orlando, FL

18/01 – Atlético-MG x Cruzeiro – Inter&Co Stadium – Orlando, FL

19/01 – São Paulo x Flamengo – Chase Stadium – Fort Lauderdale, FL

25/01 – Orlando City x Atlético-MG – Inter&Co Stadium – Orlando, FL

