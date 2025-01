CEO do Cruzeiro diz que o clube passou o limite das próprias pernas

O Cruzeiro tem se destacado no cenário do futebol brasileiro graças às suas movimentações no mercado de transferências, viabilizadas pelo investimento do empresário Pedro Lourenço. Como detentor de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Lourenço desempenha um papel fundamental na aquisição de novos talentos para a equipe. Segundo o CEO do clube, Alexandre Mattos, essa cooperação financeira é essencial para as contratações, dado o contexto econômico atual do Cruzeiro.

Em uma coletiva de imprensa nos Estados Unidos, onde o time realiza sua pré-temporada, Mattos sublinhou a relevância dos investimentos recebidos. Ele afirmou que, embora o clube tenha como objetivo ser autossuficiente, atualmente é dependente de recursos externos para superar os desafios financeiros, como na negociação complexa pelo zagueiro Valentín Gómez.

“O torcedor tem que entender é que a gente trabalha com responsabilidade, a verdade é que o Cruzeiro hoje já ultrapassou os limites das suas próprias pernas para caminhar, a verdade é o que está acontecendo é que Pedro Lourenço e família estão fazendo os aportes, o Cruzeiro não tem essa condição”

Por que o Cruzeiro Precisa de Investimentos Externos?

A transição do Cruzeiro para uma organização focada em resultados financeiros e esportivos torna o investimento crucial. A meta é alcançar uma autossuficiência competitiva, permitindo que o Cruzeiro funcione sem a necessidade de recursos adicionais. Entretanto, como qualquer empreitada inicial, os investimentos são fundamentais para estabelecer uma base sólida que oferecerá retornos técnicos e financeiros futuros.

Pedro Júnior, vice-presidente da SAF, destacou que o planejamento inclui estratégias para quitar dívidas, modernizar a Toca da Raposa II e aprimorar a qualidade do futebol. O objetivo é melhorar as condições para os jogadores e, assim, consolidar a posição do clube nos campeonatos.

Qual é o Horizonte dos Investimentos de Pedro Lourenço no Cruzeiro?

A continuidade do suporte financeiro pela família de Pedro Lourenço ainda não está definida, pois dependerá das necessidades e dos objetivos estabelecidos ao longo do tempo. Já existem planos e investimentos em andamento para tornar o Cruzeiro autossustentável o mais rápido possível, um objetivo que requer um processo gradual e estratégias bem planejadas.

Os investimentos se concentram na infraestrutura, como melhorias na fisioterapia, renovação das áreas de hotelaria e cozinha, com o intuito de oferecer as melhores condições de treinamento e recuperação aos jogadores. Esse foco da SAF busca elevar o Cruzeiro a um nível de excelência, dentro e fora dos campos.

Reforços do Cruzeiro para 2025

Com o apoio financeiro, o Cruzeiro se destaca entre os grandes clubes brasileiros com contratações de alto nível. Para 2025, o clube conta com novos talentos, incluindo nomes renomados como Gabigol, Dudu e Fabrício Bruno, que chegam para fortalecer a equipe em várias competições.

Christian, meio-campista

Rodriguinho, meio-campista

Dudu, atacante

Bolasie, atacante

Gabigol, atacante

Eduardo, meio-campista

Fagner, lateral

Marquinhos, atacante

Fabrício Bruno, zagueiro

Essas contratações foram viabilizadas pela estratégia de investimentos elaborada pela SAF, que planejou os aportes financeiros necessários para a chegada desses jogadores.

A situação do Cruzeiro ilustra a importância de uma gestão eficiente combinada com investimentos externos, destacando como eles podem ser fundamentais para manter o clube competitivo e caminhar em direção à autossustentabilidade no futebol brasileiro.