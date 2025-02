CEO do Al-Hilal: ‘Neymar não é mais capaz de entregar o que esperamos’

Esteve Calzada, CEO do Al-Hilal, se manifestou sobre a recente saída de Neymar, que trocou o clube saudita pelo Santos. Em entrevista ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung, o dirigente espanhol afirmou que a rescisão contratual foi a melhor solução para ambas as partes e contou que o brasileiro não conseguia mais acompanhar o ritmo do restante do elenco.

“Sua saída é mais uma evidência de que nós do Al Hilal estamos procurando e precisando de jogadores que sejam capazes de entregar o máximo de desempenho. Por mais que Neymar tenha contribuído para nosso sucesso de marketing, o desempenho atlético vem em primeiro lugar e aqui chegamos à conclusão de que ele não é mais capaz de entregar o que esperamos”, declarou Calzada.

Atual campeão da Arábia Saudita, o Al-Hilal conta com estrelas estrangeiras no ataque, incluindo os brasileiros Malcom e Marcos Leonardo e o sérvio Mitrovic, além do ídolo local, Al-Dawsari. Questionado sobre Neymar já estar atuando no Brasil após sua passagem pelo clube saudita, o CEO reforçou sua avaliação.

“Não estou dizendo que ele não pode mais jogar, mas a competição em nosso time é acirrada. Temos um número limitado de vagas para jogadores estrangeiros e eles estão fazendo um excelente trabalho. Neymar não está no nível atual que lhe permite atuar no nível que precisamos para atingir nossos objetivos de vencer a liga, vencer a Liga dos Campeões da AFC e atingir o nível máximo possível no Mundial de Clubes”, explicou.

O dirigente também comentou sobre o Mundial de Clubes, destacando a ambição do Al-Hilal na competição. “Não iremos lá para trocar camisas. Para nós, a Copa do Mundo de Clubes é uma das prioridades mais importantes da temporada e esta Copa do Mundo dá às pessoas a oportunidade de dar uma nova olhada em um clube único”, ressaltou.

O Al-Hilal ocupa o grupo H, ao lado de Real Madrid (Espanha), RB Salzburg (Áustria) e Pachuca (México).