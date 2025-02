CBF realiza sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta sexta-feira, 7, o sorteio dos confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil 2025. Neste ano, grandes clubes como Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Vasco da Gama entrarão na competição desde a fase inicial, compondo o Pote A do sorteio.

Publicidade

A 1ª fase será disputada em jogo único, com a equipe de pior colocação no ranking da CBF tendo o mando de campo. Diferentemente das edições anteriores, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis, antes, o time melhor ranqueado avançava automaticamente.

A Copa do Brasil começa no dia 19 de fevereiro, com os primeiros confrontos. Na semana seguinte, mais jogos serão realizados no dia 26, também uma quarta-feira.

Publicidade

Doze equipes entram direto na terceira fase: Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB.

Dentre os clubes mais tradicionais que iniciam na primeira fase, o Fluminense encara o Águia de Marabá, enquanto o Atlético-MG pega o Tocantinópolis.

O Flamengo é o atual campeão do torneio, tendo derrotado o Atlético-MG na final da última edição.

Vamos conhecer os duelos da Primeira Fase da #CopaBetanodoBrasil? 🇧🇷 Assim ficaram as chaves 1, 2, 3 e 4 após o sorteio desta sexta-feira! pic.twitter.com/C5PHP7yFpb — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) February 7, 2025

Confira os confrontos da primeira fase:

ASA-AL x Atlético-GO

Jequié-BA x Retrô-PE

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

Boavista-RJ x CSA-AL

União Rondonópolis-MT x Vasco da Gama-RJ

Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ

Humaitá-AC x Operário-PR

CSE-AL x Tombense-MG

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

Guarany-RS x Altos-PI

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

Maracanã-CE x Ferroviário-CE

Gazin-RO x Cuiabá-MT

Capital-DF x Portuguesa-RJ

Sergipe-SE x Ceará-CE

Parnahyba-PI x Confiança-SE

Maringá-PR x Juventude-RS

União Tocantinópolis-TO x América-RN

Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

São Raimundo-RR x Grêmio-RS

Barcelona de Ilhéus-BA x Athletic Club-MG

Maranhão-MA x Vitória-BA

Santa Cruz-RN x Náutico-PE

Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP

Oratório-AP x São José-RS

Operário-MS x Criciúma-SC

GAS-RR x Remo-PA

Cascavel-PR x América-MG

Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

Rio Branco de Venda Nova-ES x Amazonas-AM

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

Independência-AC x Manaus-AM

Trem-AP x Brusque-SC

Olaria-RJ x ABC-RN

Águia de Marabá-PA x Fluminense

Dourados-MS x Caxias-RS

Operário de Várzea Grande-MT x Sport-PE

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP