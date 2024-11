CBF divulga calendário da última rodada da série B: veja onde assistir

A Série B do Campeonato Brasileiro chega à sua 38ª e última rodada, prometendo fortes emoções para clubes e torcedores. Marcada por intensas disputas e surpresas, a competição ainda guarda decisões importantes, como a corrida pelo título, pelo acesso à Série A e as tentativas de escapar do rebaixamento. Este é um momento único e decisivo para os apaixonados por futebol.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) programou todos os jogos decisivos para ocorrerem simultaneamente no domingo, 24 de novembro, às 18h30, no horário de Brasília. Essa estratégia busca garantir a integridade do campeonato e maximizar a emoção para os fãs dos times envolvidos.

Como assistir aos jogos?

Os torcedores terão à disposição diversas opções para acompanhar os jogos decisivos, seja pela televisão ou online. Confira abaixo onde os jogos serão realizados e as plataformas de exibição:

Goiás x Novorizontino: Estádio da Serrinha, Goiânia – SporTV, Premiere e Goat

Estádio da Serrinha, Goiânia – SporTV, Premiere e Goat Guarani x Ceará: Brinco de Ouro, Campinas – SporTV, Premiere e Goat

Brinco de Ouro, Campinas – SporTV, Premiere e Goat Mirassol x Chapecoense: José Maria Campos Maia, Mirassol – Premiere

José Maria Campos Maia, Mirassol – Premiere Ituano x Amazonas: Novelli Júnior, Itu – Premiere

Novelli Júnior, Itu – Premiere América x Brusque: Independência, Belo Horizonte – Premiere

Independência, Belo Horizonte – Premiere Avaí x Ponte Preta: Ressacada, Florianópolis – Premiere e Goat

Ressacada, Florianópolis – Premiere e Goat CRB x Operário: Rei Pelé, Maceió – Premiere

Rei Pelé, Maceió – Premiere Coritiba x Botafogo-SP: Couto Pereira, Curitiba – SporTV e Premiere

Couto Pereira, Curitiba – SporTV e Premiere Paysandu x Vila Nova: Mangueirão, Belém – Premiere e Goat

Mangueirão, Belém – Premiere e Goat Sport x Santos: Ilha do Retiro, Recife – TV Brasil, Band, SporTV, Premiere e Goat

Disputa pelo Acesso e Contra o Rebaixamento

Com a garantia do Santos na Série A de 2025 e Guarani e Brusque rebaixados, as outras posições ainda estão em jogo. Clubes lutam por uma vaga na elite e para evitar o rebaixamento. Confira a classificação das equipes em destaque:

Santos: 68 pontos em 36 jogos Mirassol: 64 pontos em 37 jogos Novorizontino: 63 pontos em 36 jogos Ceará: 60 pontos em 36 jogos (18 vitórias) Sport: 60 pontos em 36 jogos (17 vitórias) Goiás: 57 pontos em 36 jogos (16 vitórias, saldo de 19) Operário-PR: 57 pontos em 37 jogos (16 vitórias, saldo de 2) Vila Nova: 55 pontos em 36 jogos (16 vitórias) América: 55 pontos em 36 jogos (14 vitórias)

Impacto da 37ª Rodada na Competição

A 37ª rodada foi um prenúncio das tensões finais, oferecendo resultados impactantes e decisivos para o desenrolar da competição. Cada ponto conquistado moldou a definição das batalhas da rodada final. Alguns dos resultados mais significativos foram:

Operário-PR 1 x 1 Mirassol

Novorizontino enfrentará o Paysandu – sábado, 16 de novembro, às 17h

Amazonas x Goiás – sábado, 16 de novembro, às 19h

Vila Nova x Ituano – sábado, 16 de novembro, às 21h

Ponte Preta x Sport – sábado, 16 de novembro, às 21h30

Brusque enfrentará o Guarani – domingo, 17 de novembro, às 11h

Expectativa pelo Desfecho da Série B

Com o final da temporada, a expectativa é de jogos intensos e emocionantes. Para os clubes, é a chance de determinar suas trajetórias para 2025, seja alçando voo para a Série A ou afastando-se do rebaixamento. O fervor dos torcedores promete aquecer ainda mais essa reta final, onde heróis podem surgir e o destino das equipes pode mudar num piscar de olhos.