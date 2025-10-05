  • Escudo Atlético-MG
CBF demite Ramon Menezes da seleção sub-20

Treinador que chegou a comandar time principal interinamente foi demitido após eliminação precoce no Mundial sub-20

Publicado por: Redação em 05/10/2025 às 14:18 - Atualizado em 05/10/2025 às 14:18
CBF demite Ramon Menezes da seleção sub-20
Ramon Menezes foi demitido da seleção sub-20 - Joilson Marcone / CBF

A CBF anunciou neste domingo, 5, a demissão de Ramon Menezes do comando da seleção brasileira sub-20. A decisão foi tomada um dia após a eliminação do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo da categoria, no Chile, com derrota por 1 a 0 para a Espanha.

O desempenho no Mundial confirmou a pior campanha da história brasileira no torneio. Antes, a equipe já havia empatado por 2 a 2 com o México e perdido por 2 a 1 para o Marrocos.

Ramon já estava sob pressão desde o início do ano, quando o Brasil estreou no Sul-Americano com uma derrota por 6 a 0 para a Argentina — a maior da história do confronto na base. A recuperação havia chegado com o título do torneio, que garantiu a vaga para a Copa do Mundo.

Em nota oficial, a CBF agradeceu ao treinador que havia assumido a equipe sub-20 em 2022 e chegou a comandar interinamente a seleção principal em 2023, após a saída de Tite. Confira o comunicado:

“A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui. A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal. Desejamos sucesso a Ramon em seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas.”

