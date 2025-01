CBF define data para o sorteio da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste é um dos torneios mais aguardados no calendário do futebol brasileiro, e a edição de 2025 já está cercada de grandes expectativas. O sorteio dos grupos ocorrerá em 14 de janeiro no Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. Até o momento, doze clubes se classificaram para a fase de grupos, prontos para exibir o melhor do futebol nordestino.

Na fase preliminar, conhecida como pré-Copa do Nordeste, equipes tradicionais e emergentes vão competir pelas quatro vagas restantes, prometendo jogos emocionantes desde as primeiras rodadas devido ao formato competitivo e às rivalidades regionais.

Clubes Classificados para a Copa do Nordeste 2025

Os clubes já classificados para a fase de grupos incluem campeões estaduais e equipes bem posicionadas no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Entre eles estão:

Altos (campeão piauiense)

América-RN (campeão potiguar)

Ceará (campeão cearense)

Confiança (campeão sergipano)

CRB (campeão alagoano)

Sousa (campeão paraibano)

Sport (campeão pernambucano)

Vitória (campeão baiano)

Sampaio Corrêa (campeão maranhense)

Bahia, Fortaleza e Náutico (via ranking da CBF)

Esses clubes representam uma força regional sólida, prometendo uma competição intensa e cheia de talentos locais.

Definição da Fase Preliminar

A fase preliminar será decidida por jogos únicos eliminatórios, com vantagem de mando de campo para as equipes de melhor desempenho. Empates levarão a disputas de pênaltis. Os confrontos são:

CSA x Maracanã – Estádio Rei Pelé, Maceió Ferroviário x Treze – Estádio Presidente Vargas, Fortaleza Botafogo-PB x Moto Club – Estádio Almeidão, João Pessoa Juazeirense x ASA – Estádio Adauto Moraes, Juazeiro

Essas partidas prometem trazer fortes emoções logo na primeira fase, onde as equipes lutarão intensamente por um lugar na fase de grupos.

Datas Previstas para 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) programou as rodadas iniciais da Copa do Nordeste para 22 de janeiro, 5 e 12 de fevereiro. O calendário também respeitará as datas Fifa em março, permitindo partidas emocionantes durante os jogos da seleção. Dessa forma, o torneio se ajustará com os campeonatos estaduais e o Brasileiro, oferecendo uma competição cheia de desafios para os clubes participantes.

Com o Fortaleza como atual campeão, a expectativa é que a edição de 2025 não só traga rivalidades intensas, mas também seja um espetáculo de futebol que encanta e inspira localmente e em todo o Brasil.