Cavalier x Inter Miami: Duelo na Jamaica decide vaga na ConcaChampions. Veja onde assistir ao vivo

Inter Miami se prepara para um confronto crucial contra o Cavalier, na Jamaica, pela volta das oitavas de final da Champions da Concacaf. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0 em Fort Lauderdale, o time americano busca consolidar sua vantagem e avançar para as quartas de final. A expectativa gira em torno do retorno de Lionel Messi, que esteve ausente nos últimos jogos devido a problemas físicos.

Como assistir ao jogo Cavalier x Inter Miami?

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal Disney, a partir das 21h (horário de Brasília), nesta quinta-feira, 13 de março de 2025. A partida promete ser emocionante, com ambos os times determinados a conquistar a vitória e avançar na competição.

Quais são as expectativas para o jogo?

As expectativas são altas, especialmente com a possível volta de Lionel Messi ao Inter Miami. O técnico do Cavalier, Rudolph Speid, deve manter a mesma formação do jogo de ida, enquanto o Inter Miami, sob o comando de Javier Mascherano, terá que lidar com desfalques como Marcelo Weigandt, Robert Taylor, Fafa Picault e Maximiliano Falcon (lesionados).

Previsões de placar:

Artur Rocha: Inter Miami 4 x 1 Cavalier.

Inter Miami Cavalier. João Trindade: Inter Miami 2 x 1 Cavalier.

Inter Miami Cavalier. Murilo Borges: Inter Miami 2 x 1 Cavalier.

Quais são as prováveis escalações para Cavalier e Inter Miami?

Cavalier: Barclett ; Smith , Laing , King , Ainsworth ; Reid , Watson ; Calvin , Atkinson , Auvray ; Stein .

; , , , ; , ; , , ; . Inter Miami: Ustari; Fray, Falcón, Lujan Martinez, Jordi Alba; Busquets, Redondo, Segovia; Messi (ou Gressel), Suárez, Allende.

O que esperar do confronto?

O confronto promete ser um espetáculo de futebol, com o Inter Miami buscando consolidar sua posição entre os grandes clubes da Concacaf. A presença de Messi em campo pode ser decisiva, enquanto o Cavalier tenta surpreender em casa. A classificação para as quartas de final colocará o vencedor frente ao LAFC, que eliminou o Columbus Crew.

