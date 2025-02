Clubes da Bahia pedem cancelamento de partida, confira o motivo

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou o cancelamento do jogo entre Jacobina e Colo-Colo, que estava programado para ocorrer neste sábado, às 18h30, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. A decisão foi tomada após solicitação dos clubes, que já estão rebaixados e não tinham mais objetivos a cumprir na competição.

O Colo-Colo encerra sua participação no campeonato na última posição, acumulando três pontos e um saldo negativo de 15 gols. Já o Jacobina termina na nona colocação, também com três pontos, mas com um saldo negativo de 12 gols. Ambos os times já estavam confirmados na Série B do Campeonato Baiano de 2026.



Por que o jogo foi cancelado?

O cancelamento do confronto entre Colo-Colo e Jacobina foi oficializado pela FBF através da RDI-03/25. Os clubes solicitaram a não realização da partida, uma vez que o resultado não teria impacto significativo na tabela do campeonato, já que ambos os times estavam rebaixados. A decisão foi aceita pela federação, com o consentimento da TVE, que detém os direitos de transmissão do Baianão.

Impacto do cancelamento no Campeonato Baiano

O cancelamento do jogo entre Colo-Colo e Jacobina não afeta os demais participantes do Campeonato Baiano. Com as posições já definidas e sem influência no desfecho da competição, a decisão foi vista como uma forma de evitar custos desnecessários para os clubes e a organização do evento.

Quais são as consequências para Colo-Colo e Jacobina?

Com o rebaixamento confirmado, tanto Colo-Colo quanto Jacobina terão que disputar a Série B do Campeonato Baiano em 2026. Essa situação impõe desafios financeiros e esportivos para os clubes, que precisarão reestruturar suas equipes e estratégias para tentar retornar à elite do futebol baiano.

O cancelamento do jogo, embora não altere a situação dos clubes na tabela, simboliza o encerramento de uma temporada difícil para ambas as equipes. A expectativa agora é que Colo-Colo e Jacobina utilizem o tempo restante até o próximo campeonato para se prepararem adequadamente e buscarem melhores resultados no futuro.