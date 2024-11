Buffon elege Neymar como o melhor que já enfrentou

O ex-goleiro Gianluigi Buffon, 46, disse que Neymar foi o melhor jogador contra quem já atuou. A afirmação foi feita em uma entrevista concedida pelo ex-jogador ao jornal italiano Corriere della Sera, que foi ao ar nesta terça-feira, 19.

O italiano entrou em campo contra o atacante brasileiro atuando pela Juventus e depois jogou junto, quando ambos tinham contrato com o Paris Saint-Germain.

Quando perguntado sobre o melhor jogador que havia enfrentado, Gigi Buffon respondeu diversos nomes como Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo e Iniesta. No entanto, o repórter perguntou ao ex-atleta: “Escolha um”.

O goleiro foi enfático ao dizer: “Neymar. Pelo jogador que é, deveria ter cinco Bolas de Ouro”.

Buffon e Neymar juntos

Ambos atuaram pelo Partis Saint-Germain na temporada 2018/19. Na época, o clube já contava com um projeto com Neymar e Mbappé no ataque.

O clube francês foi eliminado nas oitavas de final da Champions League para o Manchester United. Sobre a eliminação, Buffon comentou que o time “não se preparou para o confronto da maneira certa”.

A sina da Champions

O goleiro é um dos grandes jogadores que nunca venceu a Liga dos Campeões da Europa, mesmo tendo chegado a três finais com a Juventus.

Ao ser perguntado sobre o porquê de a Velha Senhora “nunca vencer” a Champions League, Buffon disse que o Barcelona de 2015 – em que o goleiro sofreu gol de Neymar na final – e o Real Madrid de 2017 são os times mais fortes dos últimos 20 anos do futebol.

Sobre o Milan de 2003, o arqueiro respondeu que era o “Milan de Shevchenko”.

