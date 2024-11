Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de investigação sobre manipulação de resultados

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 5, uma operação que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. A ação investigativa, embora não contemple mandados de prisão, coletou evidências substanciais de uma investigação sobre manipulação de resultados envolvendo aposras esportivas, que inclui o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e seu círculo próximo. As informações são do portal ge.

Entre os locais inspecionados pelos agentes, destacam-se o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, a sede social do clube na Gávea, além da residência do jogador na Barra da Tijuca. Durante as buscas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, na tentativa de reunir provas que esclareçam questões investigativas pendentes.

Quais acusações envolvem Bruno Henrique?

A investigação teve origem em um relatório da Associação Internacional de Integridade de Apostas (IBIA), que apontou para atividades suspeitas de apostas vinculadas a cartões recebidos por Bruno Henrique num confronto contra o Santos, no dia 1 de novembro de 2024. Apareceram indícios de que apostas vultosas foram realizadas por amigos e familiares do atleta.

esse é o cartão que a polícia federal tá investigando, o Bruno Henrique tenta acertar o Soltedo, e ainda força o vermelho… difícil defender, mas porra, ele é tão lerdo que esperou o último minuto de jogo? detalhe que nesse jogo o Gerson já tinha sido expulso no primeiro tempo. pic.twitter.com/DZQlaVIiZM — 𝕭𝖆𝖙𝖙𝖑𝖊 𝕭𝖔𝖗𝖓 ᶜʳᶠ (@luylsonthiago) November 5, 2024

Na partida em questão, Bruno Henrique foi amarelado já aos 50 minutos do segundo tempo, indo imediatamente reclamar com o árbitro Rafael Klein, o que resultou na sua expulsão. Naquela altura, o Flamengo já estava com um jogador a menos, já que Gerson também já tinha sido expulso.

Os alvos da investigação incluem, além de Bruno Henrique, seus familiares como o irmão e a prima, além de ex-jogadores e esportistas amadores de Belo Horizonte, cidade natal do jogador, ampliando o escopo da investigação para diferentes cenários esportivos.

Consequências esportivas para Bruno Henrique

Bruno Henrique esteve recentemente ausente da primeira partida das finais da Copa do Brasil, após um cartão vermelho em uma das semifinais, marcando sua ausência em momentos decisivos para o Flamengo. No entanto, sua presença em jogos futuros do Brasileirão ainda está planejada.

Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Bruno Henrique acumula diversas conquistas como Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. A situação atual coloca em cheque não apenas sua integridade como atleta, mas também o impacto desse episódio em sua carreira e no clube.

Investigações em apostas no Futebol

O caso evidencia uma preocupação persistente no mundo do futebol: o impacto das apostas e o possível comprometimento da integridade dos jogos. A IBIA já havia apontado irregularidades anteriormente, e investigações semelhantes têm ocorrido globalmente, sublinhando a complexidade e seriedade do tema em relação ao esporte.

As atuais ações da Polícia Federal demonstram um compromisso em investigar e, se preciso, punir os que comprometem a integridade esportiva. A importância do tema demanda uma conscientização contínua e a implementação de mecanismos rigorosos de fiscalização para assegurar que o futebol permaneça um esporte justo e fiel aos seus princípios.