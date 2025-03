Brasileirão Sub-20 começa: Onde assistir Bahia x Corinthians

O Campeonato Brasileiro Sub-20 inicia com um confronto de destaque entre Bahia Sub-20 e Corinthians Sub-20. Este jogo, que marca a primeira rodada da competição, promete ser um espetáculo de habilidades e estratégias juvenis. A partida será realizada no Estádio Alberto Oliveira, conhecido como Jóia da Princesa, em Feira de Santana, Bahia, e está programada para começar às 20h30 (horário de Brasília).

O duelo entre essas duas equipes tradicionais do futebol brasileiro desperta grande interesse entre os torcedores e analistas. Ambas as equipes têm histórico de revelar talentos que posteriormente brilham no cenário nacional e internacional. Este jogo não apenas abre a temporada, mas também serve como uma vitrine para jovens promessas mostrarem seu potencial.

Onde assistir ao jogo entre Bahia e Corinthians?

Para os fãs que desejam acompanhar cada lance deste confronto, a transmissão será feita pelo canal Sportv, disponível na TV fechada. Essa cobertura ao vivo permitirá que os torcedores acompanhem de perto o desempenho de suas equipes favoritas e fiquem atentos às jogadas e estratégias que poderão definir o resultado da partida.

Quais são as expectativas para a estreia no Brasileirão Sub-20?

As expectativas para este confronto são altas, considerando o histórico de ambos os clubes na formação de jogadores talentosos. O Bahia Sub-20, jogando em casa, busca começar a competição com uma vitória, aproveitando o apoio de sua torcida local. Por outro lado, o Corinthians Sub-20, conhecido por sua tradição e força, entra em campo determinado a conquistar pontos fora de casa.

Detalhes do jogo:

Data e horário: Sexta-feira, 14 de março de 2025 , às 20h30 (de Brasília)

Sexta-feira, , às Local: Estádio Alberto Oliveira (Jóia da Princesa), Feira de Santana, BA

Estádio Alberto Oliveira (Jóia da Princesa), Feira de Santana, BA Transmissão: Sportv

O que esperar das escalações de Bahia e Corinthians?

As escalações das equipes ainda não foram confirmadas, mas espera-se que ambos os técnicos optem por formações que equilibrem experiência e juventude. No Bahia, o atacante Ruan Pablo, que recentemente se destacou na Copa do Brasil Sub-20, é uma das promessas a serem observadas. Já o Corinthians, tradicionalmente forte em suas categorias de base, deve trazer jogadores que já demonstraram potencial em competições anteriores.

