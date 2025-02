Brasileirão 2025: veja a tabela completa do Palmeiras

Com a recente divulgação da tabela básica do Campeonato Brasileiro de 2025, a expectativa toma conta das torcidas. O Palmeiras, uma das forças do futebol nacional, inicia sua jornada contra o Botafogo no Allianz Parque. Esta partida marca o reencontro entre os times que lutaram pelas primeiras posições no ano passado. A estreia está prevista para o último fim de semana de março.

O caminho do Palmeiras no início do torneio não será fácil. Logo na terceira rodada, a equipe de Abel Ferreira enfrentará um dos clássicos mais esperados do futebol brasileiro contra o Corinthians, também em casa. Essa sequência serve como um teste significativo para o time ajustar sua estratégia e buscar desempenho elevado desde o início da competição.

1ª Rodada: Palmeiras x Botafogo – Allianz Parque

2ª Rodada: Sport x Palmeiras – Ilha do Retiro

3ª Rodada: Palmeiras x Corinthians – Allianz Parque

4ª Rodada: Internacional x Palmeiras – Beira-Rio

5ª Rodada: Fortaleza x Palmeiras – Arena Castelão

6ª Rodada: Palmeiras x Bahia – Allianz Parque

7ª Rodada: Vasco x Palmeiras – São Januário

8ª Rodada: Palmeiras x São Paulo – Allianz Parque

9ª Rodada: Red Bull Bragantino x Palmeiras – Nabi Abi Chedid

10ª Rodada: Palmeiras x Flamengo – Allianz Parque

11ª Rodada: Cruzeiro x Palmeiras – Mineirão

12ª Rodada: Palmeiras x Juventude – Allianz Parque

13ª Rodada: Santos x Palmeiras – Viva Vila Sorte

14ª Rodada: Palmeiras x Mirassol – Allianz Parque

15ª Rodada: Palmeiras x Atlético-MG – Arena MRV

16ª Rodada: Fluminense x Palmeiras – Maracanã

17ª Rodada: Palmeiras x Grêmio – Allianz Parque

18ª Rodada: Vitória x Palmeiras – Barradão

19ª Rodada: Palmeiras x Ceará – Allianz Parque

O jogador Flaco López, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do EC Água Santa, durante partida válida pela fase de grupos, do Campeonato Paulista, Série A1, no Estádio Mané Garrincha. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Primeiros desafios do Palmeiras

O Palmeiras enfrentará uma série de confrontos essenciais no início do Brasileirão. A segunda rodada leva o Verdão à Ilha do Retiro, onde jogará contra o Sport. Este embate é seguido por uma sequência de partidas que incluem um jogo fora de casa contra o Internacional, tradicional adversário no Beira-Rio na quarta rodada.

Outro desafio importante acontece na quinta rodada, quando a equipe enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão. Em casa, o Palmeiras buscará consolidar sua força ao receber o Bahia e posteriormente o São Paulo, em um clássico estadual que promete emoções tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

Quais são os clássicos e confrontos mais esperados?

Os clássicos são sempre os jogos mais aguardados no calendário. Além do confronto com o Corinthians na terceira rodada, o Palmeiras enfrenta o São Paulo na oitava rodada. O embate com o Flamengo na décima rodada no Allianz Parque também promete ser um dos momentos mais eletrizantes da competição.

Outro destaque é a partida contra o Santos, no clássico da Vila Belmiro. Previsto para a 13ª rodada, este confronto acontece logo após uma pausa para o Mundial de Clubes, o que pode significar um desafio extra em termos de retomada de ritmo competitivo para ambas as equipes.

Jogos em casa e fora: estratégias para o sucesso

Jogar em casa oferece ao Palmeiras a chance de solidificar seu desempenho com o apoio fervoroso de sua torcida. O Allianz Parque será palco de importantes disputas contra equipes como o Bahia, Flamengo e Atlético-MG. O desempenho em casa poderá ser um fator decisivo para o sucesso do time no campeonato.

Entretanto, os jogos fora apresentam desafios únicos. Atuar em estádios como o Maracanã contra o Fluminense e em São Januário contra o Vasco requer estratégias específicas para minimizar a vantagem dos adversários. A capacidade do Palmeiras de se adaptar rapidamente a diferentes condições será crucial para sua campanha.

Perspectivas para a temporada do Palmeiras

Com uma tabela inicial repleta de desafios, o Palmeiras precisa manter um foco constante na consistência e estratégia de jogo. O papel do técnico Abel Ferreira e sua equipe técnica será vital para gerir o calendário apertado, sobretudo com a pausa para o Mundial de Clubes no meio da competição.

O objetivo do time é não apenas manter-se competitivo, mas também buscar o título que escapou no ano passado. A jornada é longa e repleta de altos e baixos, mas a escuderia alviverde está determinada a aproveitar cada partida para mostrar seu valor e tradição no cenário nacional.