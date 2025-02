Botafogo x Racing: onde assistir ao jogo pela Recopa

O embate entre Botafogo e Racing pela Recopa Sul-Americana promete ser um dos destaques do futebol sul-americano nesta temporada. A partida de volta está marcada para as 21h30min desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto reúne duas equipes tradicionais que buscam consolidar seu domínio no continente.

Publicidade

O primeiro jogo, realizado na Argentina, terminou com uma vitória do Racing por 2 a 0, colocando a equipe argentina em uma posição confortável para o segundo duelo. No entanto, o Botafogo, jogando em casa, está determinado a reverter o placar e conquistar o título.

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Escalações prováveis para Botafogo x Racing

As escalações das equipes são sempre um ponto de interesse para os torcedores e analistas. O Botafogo, comandado pelo técnico Cláudio Caçapa, deve entrar em campo com: John no gol; Vitinho, Jair (ou Danilo Barbosa), Barboza e Alex Telles na defesa; Allan, Gregore, Marlon Freitas e Savarino no meio-campo; Matheus Martins e Igor Jesus no ataque.

Por outro lado, o Racing, sob a liderança de Gustavo Costas, provavelmente começará com: Arias no gol; Cesare, Colombo e Quirós na defesa; Martirena, Nardoni, Zuculini (ou Almendra) e Rojas no meio-campo; Vietto (ou Solari), Salas e Martínez no ataque. As escolhas dos técnicos serão cruciais para o desenrolar da partida.

Onde assistir Botafogo x Racing?

Para os fãs que desejam acompanhar o confronto ao vivo, a Disney anunciou que fará a transmissão da partida. Essa cobertura é uma oportunidade para os torcedores de ambos os lados assistirem ao jogo e torcerem por suas equipes favoritas.

Publicidade

Como foi o Jogo de Ida?

No primeiro encontro entre as equipes, realizado na Argentina, o Racing venceu o Botafogo por 2 a 0. A equipe argentina mostrou superioridade em campo, aproveitando bem as oportunidades e garantindo uma vantagem significativa para o jogo de volta. O Botafogo, por sua vez, não contou com o volante Gregore, que estava suspenso devido a uma expulsão na final da Libertadores do ano passado. Com o retorno de Gregore, a equipe carioca espera apresentar um desempenho mais sólido em casa.

O que esperar do jogo de volta?

O jogo de volta promete ser emocionante, com o Botafogo buscando reverter o placar e o Racing tentando manter sua vantagem. A presença da torcida no Estádio Nílton Santos será um fator motivacional para o time carioca, que precisa de uma vitória convincente para conquistar o título. O Racing, por sua vez, deve adotar uma postura estratégica para segurar o resultado e garantir a taça.

Com a expectativa de um grande espetáculo, o confronto entre Botafogo e Racing na Recopa Sul-Americana é um evento imperdível para os amantes do futebol.