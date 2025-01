Botafogo recebe sondagens por Gregore

Recentemente, o Botafogo recebeu propostas consideráveis de dois grandes clubes da Série A pelo volante Gregore, evidenciando o impacto do jogador no cenário nacional. Atlético-MG e Palmeiras demonstraram disposição em investir fortemente para assegurar o contrato do atleta.

De acordo com fontes confiáveis, o Atlético-MG ofereceu 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24,1 milhões), enquanto o Palmeiras apresentou uma proposta de R$ 30,1 milhões, conforme relatado pelo jornalista André Hernan. Essas ofertas colocam o Botafogo em uma posição estratégica complexa, especialmente considerando as cláusulas contratuais vigentes.

Quais são os planos dos clubes para o volante?

O interesse por Gregore não se restringe ao mercado nacional. O Al-Rayyan, do Catar, também apresentou uma proposta, mas foi imediatamente rejeitada por ser inferior às ofertas brasileiras. O contrato de Gregore possui uma cláusula que obriga o Botafogo a liberá-lo em caso de uma oferta internacional que atinja um valor específico, complicando as negociações com clubes locais.

O Botafogo enfrenta o dilema de vender um jogador fundamental nas conquistas recentes. Gregore disputou 56 partidas na última temporada, marcando três gols e dando duas assistências, sendo peça chave no título do Campeonato Brasileiro e da Taça Libertadores.

Quem é Gregore e qual tem sido sua trajetória?

Gregore, de 30 anos, foi contratado no início da temporada passada, vindo do Inter Miami por 2,5 milhões de dólares. Desde então, ele se firmou como peça central no meio de campo do Botafogo. Seu contrato atual vai até o fim de 2026, o que dá ao clube margem para planejar cuidadosamente seu futuro.

Com atuações consistentes, Gregore se tornou um líder dentro de campo e um dos pilares da equipe. O interesse de grandes clubes é um reflexo de sua importância no cenário brasileiro.

Qual o futuro para Gregore no futebol?

As propostas recebidas colocam o Botafogo diante de uma decisão crucial: vender o jogador e lucrar com a valorização de seu talento ou manter uma peça fundamental para o sucesso da equipe.

Seja qual for o desfecho, é evidente que Gregore é um dos nomes de destaque do futebol brasileiro atual, atraindo a atenção de clubes locais e internacionais, como o Al-Rayyan. Sua trajetória segue acompanhada de grandes expectativas para o futuro.