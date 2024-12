Botafogo prepara nova oferta por Léo Linck, do Athletico-PR

O Botafogo ainda tenta fechar a contratação do goleiro Léo Linck, do Athletico Paranaense. Segundo apuração do site ge, o clube carioca ainda fará uma nova investida após a recusa da primeira proposta.

Publicidade

Apesar de já terem acertado as bases salariais com o jogador, a transferência ainda depende do aval do Furacão. O contrato do goleiro com o clube vai até dezembro de 2026.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo Linck (@leolinck_01)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Mesmo com o atual titular John Victor em alta, entre os 11 escolhdiso para a seleção das Américas, em eleição promovida pelo jornal uruguai El País, o clube procura por um substituto para o paraguaio Gatito Fernández, que foi para o Cerro Porteño.

Quem é Léo Linck?

Formado nas categorias de base do Athletico Paranaense, Léo Linck fez sua estreia profissional em 2022 e se destacou no cenário nacional. Este ano, ele assumiu a titularidade do clube após a saída do goleiro Bento para o Al-Nassr, da Arábia Saudita. No período, participou de 26 jogos pela equipe paranaense.

Apesar de Mycael ter assumido a posição recentemente, Léo Linck continua sendo um goleiro promissor, atraindo o interesse de clubes internacionais como Parma, da Itália, e Olympiacos, da Grécia, além de outras equipes brasileiras, incluindo o Cruzeiro.

Publicidade

O futuro

O futuro de Léo Linck ainda não está definido, com muita especulação sobre sua próxima equipe. O interesse do Botafogo, aliado à disposição do Athletico em negociar, torna sua transferência para o clube carioca bastante provável. Entretanto, a decisão final ainda cabe à diretoria do Athletico, que determinará o melhor caminho para ambas as partes.

Estas especulações destacam o talento e potencial de Léo Linck, refletidos nas suas atuações pelo Athletico e no interesse de vários clubes. Mudar-se para o Botafogo pode oferecer uma grande chance para ele consolidar sua carreira no futebol brasileiro.