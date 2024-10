Botafogo pede mudança na data de jogo contra o Palmeiras

O Botafogo encaminhou sua vaga para a final da Libertadores ao derrotar o Peñarol por 5 a 0, e segurar um 3×1 no jogo de volta, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Com essa vitória impressionante, o time brasileiro praticamente assegurou sua presença na decisão, com o segundo jogo tendo ocorrido nesta quarta-feira, 30.

Apesar do clima de euforia, o clube enfrenta um desafio: a organização dos jogos do Campeonato Brasileiro. O duelo decisivo contra o Palmeiras, programado para 26 de novembro, está gerando insatisfação devido à sua proximidade com a final da Libertadores. A diretoria do Botafogo planeja enviar um pedido oficial à CBF para discutir possíveis novas datas.

Quais são os desafios de datas para o Botafogo?

A coincidência de datas entre partidas importantes é o principal ponto de tensão para o Botafogo. Inicialmente, o calendário sugerido pela CBF apontava o dia 1º de dezembro para a partida contra o Palmeiras. No entanto, a escassez de datas disponíveis e a necessidade de o time estar pronto para a final em Buenos Aires tornaram o dia 26 de novembro uma data possível.

O Botafogo precisa respeitar as exigências da Conmebol, que determinam que os finalistas cheguem à cidade da decisão um dia antes da partida. Assim, qualquer alteração no calendário doméstico deve garantir que o time cumpra suas obrigações de viagem e preparação.

Como a classificação afeta as expectativas do Botafogo?

Com 64 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, o Botafogo lidera a competição, três pontos à frente do Palmeiras. A expectativa de um confronto direto entre as duas equipes adiciona uma dose extra de emoção ao final do torneio, já que ambas lutam não só por posições, mas pelo moral e confiança antes de decisões continentais importantes.

Para o Botafogo, é crucial manter o foco tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. A vitória na semifinal contra o Peñarol destacou a força do elenco, mas o verdadeiro desafio virá na final, onde o time precisará mostrar resiliência e habilidade para conquistar mais um troféu importante.

Quais medidas o Botafogo pode tomar?

O clube pretende seguir com o seu pedido à CBF para reagendar o jogo contra o Palmeiras assim que oficializar sua presença na final da Libertadores. Essa estratégia visa aliviar a carga dos jogadores e permitir uma preparação mais adequada para enfrentar desafios internacionais.

Além disso, o Botafogo continuará monitorando as condições de viagem e logística para Buenos Aires, assegurando que todos os aspectos da participação na final sejam cumpridos sem comprometer o desempenho nos jogos finais do Campeonato Brasileiro.