Botafogo e Atlético-MG chegaram à final da Libertadores 2024 não foi por acaso. Levantamento do Bolavip Brasil descobriu que os dois clubes aumentaram o investimento anual em salários de jogadores num ritmo duas vezes maior do que a média dos clubes da Série A do Brasileirão nos últimos cinco anos. Apenas o Flamengo teve um aumento na folha salarial na mesma proporção no período.

Carioca é o que mais cresce no futebol brasileiro

Os números foram apurados no site especializado em salários no futebol mundial, Capology. A análise dos dados do Bolavip Brasil revela que nenhum clube no futebol brasileiro teve um aumento na folha salarial tão acentuado, em números absolutos ou percentuais, quanto o Botafogo.

Depois de transformar o futebol em SAF e vender os ativos da empresa para o norte-americano John Textor, o alvinegro carioca viveu um salto nos gastos com o elenco. Nos últimos cinco anos, o aumento nos gastos com salários por temporada foi de R$138 milhões.

Isso não coloca o Botafogo como o time com a folha mais cara do país – posto que pertence ao Flamengo -, mas posicionou o clube como o time que mais cresce. Em termos percentuais, sua folha salarial de 2024, comparada com a de 2020, teve um crescimento de incríveis 234%.

Os clubes brasileiros que mais aumentaram os gastos anuais com salários entre 2020 e 2024:

1 – Botafogo: + R$138 milhões

2 – Flamengo: + R$ 124 milhões

3 – Atlético-MG: + R$102 milhões

4 – Fluminense: + R$85 milhões

5 – Corinthians: + R$85 milhões

6 – Internacional: + R$71 milhões

7 – Bahia: + R$62 milhões

8 – Grêmio: + R$59 milhões

9 – Palmeiras: + R$55 milhões

10 – Vasco: + R$53 milhões

Mineiro na casa dos três dígitos

Apenas três clubes brasileiros aumentaram os gastos com salários nas últimas cinco temporadas na casa das centenas de milhões de reais, são eles Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro. O feito do Galo impressiona pelo fato de o clube não partir de gastos com salários tão pequenos, como é o caso do Botafogo. Em 2020, o clube carioca tinha uma das menores folhas da Série A. Já os mineiros já tinham o sexto maior investimento em salários.

Mesmo assim, o Atlético conseguiu ter um ritmo de crescimento da folha substancial por temporada: foram R$102 milhões de aumento. Isso colocou o Galo na posição de terceiro clube que mais gasta com salários na temporada, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras.

Finalistas da Libertadores muito acima da média da Série A

Uma das consequências do alto investimento de Botafogo e Atlético-MG foi a montagem de times fortes e a classificação para a final da Libertadores, a ser disputada neste sábado (30). Para se ter uma ideia, eles conseguiram aumentar seus gastos com salários, em termos absolutos, numa proporção cerca de duas vezes maior do que a média dos outros times da Série A do Brasileiro.

Enquanto os adversários tiveram um aumento médio de R$57 milhões no investimento em folhas salariais, o Botafogo atingiu R$138 milhões entre 2020 e 2024. Já o Atlético-MG, R$102 milhões.

Foram considerados apenas os times que estavam na Série A em 2020 e em 2024. Por isso, Cruzeiro, na Série B em 2020, e Santos, na segunda divisão este ano, não tiveram os números apurados. Entre os 15 clubes apurados, os três que tiveram os menores aumentos no gasto com salários foram Athletico (R$3 milhões), Atlético-GO (R$13 milhões) e Red Bull Bragantino (R$36 milhões).