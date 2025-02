Botafogo acerta contratação do atacante Nathan Fernandes

O Botafogo anunciou a contratação do atacante Nathan Fernandes, de 19 anos, proveniente do Grêmio. O clube carioca adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador, que assinou contrato válido até dezembro de 2030.

Publicidade

Nathan está atualmente com a seleção brasileira Sub-20 disputando o Sul-Americano da categoria, com término previsto para 16 de fevereiro. Ele é aguardado no Rio de Janeiro após o fim do torneio.

De acordo com o “Canal do TF”, a negociação foi concluída por 10 milhões de dólares, aproximadamente 57,3 milhões de reais, sendo 7,5 milhões de dólares pagos de forma fixa e 2,5 milhões de dólares condicionados ao cumprimento de metas estabelecidas.

Publicidade

Na última temporada pelo Grêmio, Nathan Fernandes participou de 39 partidas e marcou três gols. O jogador é natural de Campos dos Goytacazes (RJ) e chegou ao Grêmio com apenas 10 anos.