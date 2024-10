Bola de ouro: Pelé ganhou o prêmio 7 vezes após aposentadoria

Por muitos anos, a Bola de Ouro, oferecida pela revista France Football ao melhor jogador de futebol do mundo, excluiu atletas de fora da Europa. Este critério deixou de lado ícones de outras partes do mundo, como Pelé, Maradona e Garrincha. Somente em 1995 essa regra foi modificada, mas a falta de reconhecimento para as estrelas de décadas anteriores continuou sendo um ponto importante a ser discutido na história do esporte.

Em 2015, a revista francesa buscou remediar essa falha histórica revisitando premiações passadas com base nos critérios atuais, considerando atletas de todos os continentes. Assim, lendas do futebol finalmente receberam o reconhecimento merecido, ajustando a narrativa histórica em prol de uma maior justiça esportiva.

Por que Pelé não foi premiado com a Bola de Ouro durante sua carreira?

A ausência de Pelé na lista de vencedores durante sua carreira se deve às regras de elegibilidade da época, que até 1995 apenas permitiam atletas europeus na disputa. Isso excluía qualquer jogador de outros lugares, independentemente de seu desempenho excepcional. Pelé, que pendurou as chuteiras em 1977, brilhou em um período em que essas regras eram restritivas.

O reconhecimento tardio propõe corrigir a exclusão de jogadores não europeus. A mudança das regras fez com que Pelé fosse, enfim, reconhecido de maneira formal, consolidando seu estatuto de rei do futebol para além das quatro linhas.

Quais jogadores foram reconhecidos retroativamente?

Além de Pelé, premiado retroativamente por sete vezes (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970), a decisão tomada pela France Football em 2015 também reconheceu outros astros. Garrincha foi destacado por 1962, e Romário pelo ano de 1994. Da América do Sul, a Argentina teve Maradona e Mario Kempes incluídos na honraria.

Esse gesto simbólico amplia o legado dessas estrelas que mudaram o futebol com suas habilidades e conquistas históricas.

Os maiores vencedores da Bola de Ouro até hoje

Mesmo com o reconhecimento histórico, Pelé não detém o recorde de mais conquistas da Bola de Ouro. Este pertence a Lionel Messi, que venceu oito vezes (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023). Cristiano Ronaldo segue com cinco troféus (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

Johan Cruyff (Holanda), Michel Platini (França) e Marco Van Basten (Holanda) têm três conquistas cada um.

Ronaldo Fenômeno, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano, Karl-Heinz Rummenigge e Kevin Keegan ostentam duas premiações cada.

Olhar para a Frente: Bola de Ouro 2024

Com a edição de 2024 a caminho, a tradicional cerimônia está agendada para 28 de outubro no Théâtre du Châtelet, em Paris, sempre prometendo surpresas e conservando a tradição do futebol. Este ano marca a 68ª edição do evento, reafirmando o prêmio como o maior reconhecimento individual para jogadores de futebol globalmente.

A evolução da Bola de Ouro reflete mudanças no futebol atual, garantindo que mérito transcenda fronteiras. Este reconhecimento, mesmo que tardio, ecoa como uma justiça para os extraordinários talentos de Pelé e de seus contemporâneos.