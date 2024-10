Bola de ouro 2024: qual time teve mais representantes?

Inaugurado pela France Football há mais de sessenta anos, o prêmio de melhor jogador do mundo emergiu como um dos troféus mais cobiçados no universo futebolístico. Anualmente, essa honraria individual atrai a atenção de milhões de fãs e especialistas. Em meio a variadas distinções esportivas, este prêmio se destaca por sua rica história e impacto cultural no futebol global.

Publicidade

No decorrer dos anos, jogadores com talentos fenomenais e carreiras notáveis foram agraciados com este prêmio. A distinção destaca não só a habilidade individual, mas também as dinâmicas de equipes e ligas europeias ao longo do tempo. O sucesso dos jogadores muitas vezes reflete o desempenho e a influência dos grandes clubes no cenário internacional.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais clubes obtiveram mais prêmios?

Real Madrid e Barcelona lideram com 12 prêmios cada, com o Real Madrid premiando oito jogadores diferentes e o Barcelona seis. Esta rivalidade sublinha o domínio espanhol no futebol e a excelência dos jogadores que passaram por esses clubes.

Logo após, os gigantes italianos Juventus e Milan seguem com oito prêmios cada, também contemplando seis atletas distintos. A presença marcante dos clubes italianos no passado evidencia a força do futebol na Itália. Contudo, nos últimos anos, novas forças têm emergido com clubes e atletas ascendentes.

A influência de clubes emergentes na premiação

Recentemente, o Inter Miami dos Estados Unidos entrou para o círculo dos 21 clubes com jogadores premiados, destacando a expansão global do futebol e o aumento da competitividade em ligas fora da Europa. Lionel Messi, ao vencer pelo Inter Miami na temporada 2023/2024, exemplificou a capacidade de jogadores veteranos em manter sua relevância em novos mercados.

Publicidade

Clubes como Paris Saint-Germain e Hamburgo, embora menos tradicionais no contexto do prêmio, também tiveram seus momentos de destaque, mostrando como o futebol é um esporte dinâmico, propenso a rápidas transformações e novas narrativas de triunfo.

Critérios para a Escolha dos Vencedores

A seleção dos vencedores pela France Football é baseada em um rigoroso processo de avaliação que considera o desempenho dos jogadores durante a temporada. As atuações nas principais competições de clubes e seleções são avaliadas para garantir o reconhecimento dos melhores momentos de cada jogador. Também são considerados a ética esportiva e o impacto nos seus times.

Assim, a premiação não só reflete habilidades dentro de campo, mas também os valores promovidos pelos jogadores. Receber este prêmio é, portanto, uma grande honra, que gera respeito tanto dos fãs quanto dos colegas e críticos do futebol mundial.