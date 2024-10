Bernard, do Atlético MG, comenta prazo de retorno de lesão

Bernard, o célebre meia-atacante do Atlético, está atravessando um processo desafiador de recuperação após sofrer uma lesão significativa no joelho direito. O incidente ocorreu durante um jogo crucial contra o Fluminense pela Copa Libertadores em setembro de 2024, colocando à prova seu retorno tão esperado ao clube brasileiro depois de uma carreira de sucesso no exterior. O atleta, no entanto, tem demonstrado grande otimismo e está determinado a se recuperar totalmente.

Em uma entrevista recente, Bernard compartilhou seu progresso na recuperação, expressando esperança de retornar aos campos em breve. Ele se mostrou confiante nos avanços feitos, especialmente na fase de condicionamento físico e, em breve, na movimentação com a bola. Esta fase é vital para avaliar sua prontidão para voltar aos treinos coletivos e, por fim, participar novamente dos jogos.

“Expectativa fica (de voltar em 2024). Já venho fazendo trabalhos no campo, físicos. Possivelmente em breve começo a fazer os trabalhos com bola também. Isso vai depender de como eu for me sentindo, de como as coisas forem acontecendo dentro dos treinamentos, para que possa evoluir para um treino com o grupo e, assim, possa estar novamente em um algum jogo”

Como Bernard está evoluindo na recuperação?

O Atlético tem mantido atualizações frequentes sobre a recuperação de Bernard. Optou-se por um tratamento conservador para sua lesão no ligamento colateral medial, evitando a cirurgia e focando em sessões intensivas de fisioterapia. Bernard relata sentir-se bem fisicamente, embora reconheça as dificuldades naturais de estar afastado das competições.

Recentemente, o clube anunciou que Bernard iniciou corridas ao redor dos campos de treinamento na Cidade do Galo, evidenciando seu progresso através de um programa de treino adaptado às suas necessidades específicas. Essa abordagem é fundamental para reintegrá-lo ao ritmo regular de exercícios sem sobrecarregar seu corpo.

Impacto da Lesão e Recuperação no Retorno de Bernard

O retorno de Bernard ao Atlético foi cercado de grandes expectativas, por parte dele, dos torcedores e do clube. Durante seu período fora, ele destacou a importância de cuidar tanto da forma física quanto mental, permanecendo positivo apesar da distância temporária do campo. Bernard está ciente do impacto que essa pausa pode ter em sua resistência e habilidades, mas está comprometido e otimista em seguir o cronograma de recuperação.

Apesar de ainda não ter marcado gols desde que começou seu retorno, Bernard está focado em sua evolução no campo. Seu comprometimento com a reabilitação e o suporte fornecido pelo Atlético são fatores cruciais que devem facilitar seu retorno completo às competições.

O Futuro de Bernard no Atlético

Com a previsão de retorno ainda em 2024, Bernard continua a preparar-se tanto fisicamente quanto mentalmente. Sua confiança e determinação não apenas favorecem sua recuperação, mas também servem de inspiração para seus colegas de equipe e fãs. Para o Atlético, garantir que Bernard retorne em plenas condições para exibir todo seu potencial pós-recuperação é uma prioridade.

Portanto, o futuro de Bernard no Atlético é promissor, com todos ansiosos para vê-lo brilhar novamente, aproveitando ao máximo seu retorno ao futebol brasileiro. Se tudo progredir como planejado, 2024 poderá ser um ano marcante, simbolizando um novo começo em sua carreira no clube e na devoção dos torcedores.Considerações Principais sobre a Recuperação de Atletas.