Bernard desabafa sobre críticas no Atlético MG

Bernard, meio-campista do Atlético, finalmente quebrou seu jejum de gols após 27 jogos, ao balançar as redes no empate por 1 a 1 contra o América, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A partida marcou o primeiro gol do jogador desde sua volta ao clube, gerando um misto de alívio e desabafo sobre as críticas enfrentadas desde seu retorno.

O jogador, conhecido carinhosamente como “cria” do Galo, retornou ao clube com altas expectativas após passar 11 anos atuando no exterior. Entretanto, a adaptação não foi imediata, resultando em uma temporada de 2024 sem contribuições diretas em gols. Bernard expressou seu desejo de retribuir a confiança depositada pelo Atlético, mas reconheceu as dificuldades enfrentadas.

Bernard durante a final da Libertadores de 2013



Como Bernard lidou com críticas e pressão?

Desde sua reestreia, Bernard enfrentou críticas intensas da torcida, algo que ele acredita ser compreensível dado o amor dos torcedores pelo clube. O jogador declarou que se cobra mais do que qualquer um para entregar seu melhor em campo e tem trabalhado nos aspectos mentais para manter a confiança. “Sofri muitas críticas e pressão, o que é normal. Amo o clube e estou sempre buscando dar o meu melhor”, comentou.

Que desafios físicos Bernard enfrentou durante a temporada?

Além de lutas mentais, Bernard também enfrentou um desafio físico significativo. Em 2023, ele sofreu uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho direito, o que afetou seu jogo mesmo após o retorno. Atuou em oito partidas após a lesão, ainda sentido dores, algo que prejudicou sua performance e confiança durante o resto da temporada.

Qual foi o impacto do gol de Bernard na equipe?

O tão esperado gol surgiu aos 34 minutos do segundo tempo, depois de uma jogada de oportunidade que surgiu de um chute de Lyanco. Bernard expressou sua felicidade com o feito, além de mencionar que se sente mais à vontade em sua posição atual em campo, o que não foi o caso na temporada anterior. “Estou jogando em uma posição que me sinto mais confortável, isso faz diferença”, afirmou.

A situação do Atlético no Campeonato Mineiro

Apesar do gol de Bernard e do bom volume de jogo apresentado no segundo tempo, o resultado não foi suficiente para livrar o Atlético da lanterna do Grupo A no Campeonato Mineiro. Com quatro pontos somados, o clube ainda busca melhores resultados nas próximas rodadas, começando com a partida contra o Villa Nova.

A expectativa é que o gol de Bernard seja um ponto de virada tanto para ele quanto para a equipe, trazendo um fôlego novo ao clube nas próximas fases do campeonato.