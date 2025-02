Quem é Rollheiser, sonho antigo do Botafogo

Benjamín Rollheiser é um jogador de futebol argentino que ganhou destaque com suas habilidades dinâmicas em campo. Nascido em 2000, Rollheiser é conhecido por sua habilidade de atuar efetivamente pelo lado direito do campo, sendo canhoto e demonstrando criatividade e versatilidade em suas jogadas.

Publicidade

Após iniciar sua carreira profissional no River Plate, Rollheiser fez sua estreia em 2019. Durante sua passagem pelo clube argentino, ele participou de 34 partidas, marcando um gol e contribuindo com duas assistências. Em 2022, transferiu-se para o Estudiantes, onde viveu um dos melhores momentos da sua carreira, somando 57 jogos, 12 gols e sete assistências.

Luis ROBAYO / AFP

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Por que o Botafogo tem interesse em Rollheiser?

O interesse do Botafogo em Benjamín Rollheiser surgiu em 2024, quando o clube buscava reforçar seu ataque após não conseguir contratar Bitello, do Dínamo de Moscou. Rollheiser, que estava no Benfica, não havia conseguido se firmar no clube português, tornando-se uma opção mais viável para o Alvinegro.

A habilidade de Rollheiser em lances de um contra um e sua capacidade de finalização de média e longa distância foram fatores que despertaram o interesse do Botafogo. Ele atua na mesma posição que foi ocupada anteriormente por Luiz Henrique e Júnior Santos, oferecendo ao clube uma possibilidade de inovação no setor ofensivo.

Como foi a trajetória de Rollheiser no Benfica?

Benjamín Rollheiser se transferiu para o Benfica após deixar o Estudiantes em meio ao interesse de atuar na Europa. Entretanto, no clube português, Rollheiser encontrou dificuldades para mostrar todo o seu potencial. A temporada no Benfica terminou com apenas 27 jogos, nos quais ele marcou dois gols e deu uma assistência.

Publicidade

Com a chegada de novos reforços ao Benfica, a concorrência aumentou, e Rollheiser perdeu espaço na equipe titular. Isso abriu a possibilidade para que outros clubes, incluindo o Botafogo, pudessem explorar a chance de contratação do jogador em busca de redefinir o potencial ofensivo de suas equipes.

Quais as perspectivas de Rollheiser para o futuro?

Com o interesse renovado do Botafogo, Benjamín Rollheiser pode ter uma nova oportunidade de brilhar em um ambiente onde suas habilidades possam ser melhor aproveitadas. A possível transferência para o Brasil colocaria Rollheiser em uma liga competitiva e em um clube que parece disposto a lhe dar o destaque necessário para recuperar sua melhor forma.

O sucesso de qualquer negociação dependerá, em última análise, das conversas entre as partes envolvidas e do desejo do jogador em encontrar um novo caminho em sua carreira, que possa proporcionar a visibilidade e o espaço necessário para um atleta de sua qualidade.