O Bahia é o campeão do Campeonato Baiano de 2026. Neste sábado, 7, o Tricolor de Aço bateu o Vitória por 2 a 1, garantindo o 52º título estadual de sua história.

Em jogo único realizado na Arena Fonte Nova, a decisão começou com o Rubro-Negro na frente. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Gabriel Baralhas abriu o marcador.

O resultado favorável ao Leão permaneceu no primeiro tempo e até os 10 minutos da etapa final. Jean Lucas, meio-campista do Bahia, empatou.

Pouco depois, saiu do jogador a virada. Jean Lucas, com 20 minutos do segundo tempo, colocou o Bahia na frente.

O resultado permaneceu até o final, garantindo o 52º segundo título do Tricolor.