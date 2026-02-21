Bad Bunny é um dos artistas mais escutados do momento e surpreendeu todo mundo neste sábado, 21, em segundo show realizado na cidade de São Paulo. No Allianz Parque, o porto-riquenho apareceu vestindo um agasalho da seleção brasileira da Copa do Mundo de 1966, utilizado inclusive pelo Rei Pelé.

O agasalho foi emprestado ao cantor por Cássio Brandão, colecionador e recordista no Guinness Book com mais de 6 mil camisas de futebol (6.102).

A surpresa aconteceu já na metade final do show, que faz parte da turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Este é o segundo e último concerto de Bad Bunny no Brasil, visto que o primeiro foi justamente na noite anterior, sexta-feira.

Apesar da peça histórica, o Brasil não teve uma boa campanha na Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra. A seleção brasileira, sob comando de Pelé, foi derrotada para a Hungria e Portugal, de Eusébio, e sequer classificou para a fase mata-mata da competição.

A relação de Bad Bunny com o Brasil e o esporte

Bad Bunny é o artista mais “hypado” do momento, mas tinha dificuldade de acessar o mercado brasileiro justamente pelo idioma espanhol. O artista, no entanto, ganhou ainda mais repercussão após o show realizado no intervalo do Super Bowl, em que destacou toda a cultura latina, com bandeiras de países – inclusive do Brasil.

Dentre muitas relações de Bad Bunny com o esporte, a mais próxima do Brasil está na letra da música Nadie Sabe, em que menciona o ídolo nacional Ayrton Senna. Em outro verso, o cantor também cita os pilotos de F1 atuais Max Verstappen e Checo Pérez.

O cantor já participou da franquia WWE atuando mesmo como lutador. Além disso, é empresário e investidor, sendo coproprietário do Cangrejeros de Santurce, tradicional equipe do basquete de Porto Rico.