Atlético Tucumán x Vélez Sarsfield: Onde assistir ao duelo na liga argentina

O confronto entre Atlético Tucumán e Vélez Sarsfield tem sido marcado por um equilíbrio histórico, com o Vélez levando uma ligeira vantagem. Nos últimos 14 encontros, o Vélez Sarsfield saiu vitorioso em seis ocasiões, enquanto o Atlético Tucumán venceu três vezes. Além disso, cinco partidas terminaram empatadas, sendo o resultado de 1 a 1 o mais frequente, ocorrido em três jogos.

Esses encontros têm mostrado que, apesar da vantagem do Vélez, o Atlético Tucumán é um adversário que não se entrega facilmente, proporcionando partidas disputadas e emocionantes. A história recente sugere que o próximo confronto pode seguir essa tendência de equilíbrio.

Jogadores do Vélez – Fonte: Instagram/@velez

Como está o desempenho recente das equipes?

O Atlético Tucumán ocupa atualmente a 13ª posição na tabela do campeonato, com um desempenho de duas vitórias, um empate e seis derrotas em nove jogos, acumulando sete pontos. A equipe marcou nove gols e sofreu 13, resultando em um saldo negativo de quatro gols. Esse desempenho reflete uma campanha instável, com momentos de brilho e outros de dificuldades.

Por outro lado, o Vélez Sarsfield está na 15ª colocação, com uma vitória, dois empates e seis derrotas, somando cinco pontos. O time tem um saldo negativo de 12 gols, tendo marcado apenas uma vez e sofrido 13 gols. A equipe enfrenta desafios significativos em sua defesa, o que tem impactado seu desempenho geral na competição.

Como foram os últimos jogos de Atlético Tucumán e Vélez Sarsfield?

O Atlético Tucumán vem de uma sequência de resultados mistos. Recentemente, perdeu por 2 a 1 para o Newell’s Old Boys em casa. Antes disso, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Gimnasia y Esgrima e empatou em 1 a 1 com o Talleres. A última vitória expressiva foi um 5 a 0 sobre o Sarmiento, mostrando que a equipe tem potencial para grandes atuações.

O Vélez Sarsfield, por sua vez, também enfrenta dificuldades. A equipe perdeu em casa por 2 a 0 para o Huracán. Anteriormente, venceu o San Martín de San Juan por 1 a 0 na Copa Argentina e empatou sem gols com o Lanús. Esses resultados indicam uma equipe que busca consistência e uma recuperação na tabela.

Quais são as expectativas para o próximo jogo?

Com ambas as equipes buscando recuperação no campeonato, o próximo confronto promete ser equilibrado. O Atlético Tucumán tentará aproveitar o fator casa para voltar a vencer e melhorar sua posição na tabela. Já o Vélez Sarsfield busca quebrar a sequência negativa e conquistar pontos fora de casa.

A partida é crucial para ambos os times, que necessitam de um resultado positivo para ganhar confiança na competição. A expectativa é de um jogo disputado, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final.

Onde assistir ao confronto?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pelos canais ESPN 4 e pela plataforma de streaming Disney. A transmissão está programada para começar às 21h15 desta segunda-feira, oferecendo aos fãs a oportunidade de assistir a mais um capítulo dessa rivalidade histórica.

