Atlético MG tem novo camisa 10 após saída de Paulinho, veja nova numeração

O Atlético-MG anunciou mudanças significativas nas numerações de seus jogadores para a Inter&Co Soccer Week, campeonato de pré-temporada que ocorrerá em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Uma das alterações mais notáveis é a escolha de Gustavo Scarpa como o novo camisa 10 do clube, número de destaque no futebol, que estava vago após a transferência de Paulinho para o Palmeiras. A estreia da nova numeração será no clássico contra o Cruzeiro.

Publicidade

Na temporada anterior, Scarpa usava a camisa 6. Em recentes declarações à imprensa, ele expressou sua visão sobre esta mudança. Mesmo que a camisa 10 acarrete uma responsabilidade acrescida, o meio-campista permanece centrado em contribuir para o sucesso do time, ressaltando que, independentemente do número, seu compromisso com o “Galo” permanecerá firme.

Gustavo Scarpa marcou o gol do Galo na Arena MRV – @brasileirao/Twitter



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.



Quais Outras Mudanças de Numeração Estão Ocorrendo no Atlético-MG?

Além de Gustavo Scarpa, outros atletas do Atlético-MG tiveram suas numerações alteradas para este torneio. Lyanco, que usou a camisa 2 no ano passado, passará a vestir a 4. Fausto Vera, por sua vez, assume a camisa 8, utilizada por Alonso anteriormente. Já Alonso agora utilizará a camisa 6, passada por Scarpa. Outra mudança notável é a volta de Bernard ao número 11, que usou em sua primeira passagem pelo clube.

Publicidade

Como Estão Atuando os Novos Reforços do Atlético-MG?

Além das mudanças de numeração entre os antigos jogadores, os novos reforços também foram apresentados com seus números. Gabriel Menino, por exemplo, vestirá a 25, enquanto Natanael assumirá a camisa 2. No entanto, o volante Patrick, devido a questões físicas, ainda não teve sua numeração oficial divulgada. Essas adaptações podem ser uma estratégia do técnico para melhor aproveitamento das qualidades de cada jogador em suas posições.

A Numeração Será Permanente para Toda a Temporada?

Ainda não está claro se essas numerações definidas para o Inter&Co Soccer Week serão mantidas para o restante da temporada. O Atlético-MG não confirmou oficialmente se esta será a configuração permanente ou apenas uma escolha temporária para este torneio específico. A decisão poderá depender do desempenho dos jogadores durante a competição e das necessidades táticas identificadas pelo técnico.

Desempenho do Atlético-MG na Inter&Co Soccer Week

A participação do Atlético-MG no torneio nos Estados Unidos será acompanhada de perto, especialmente porque marca a estreia da CNN Brasil em transmissões esportivas. O torneio, que acontece entre os dias 15 e 25 de janeiro, proporcionará ao time mineiro uma oportunidade de testar suas estratégias e entrosamento antes do início oficial da temporada. Após enfrentar o Cruzeiro, o Galo jogará contra o Orlando City em continuidade ao campeonato, prometendo jogos disputados e de análise aprofundada para ajustes futuros.